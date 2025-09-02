A House of Dynamite: la recensione del film di Kathryn Bigelow in concorso a Venezia

Un missile nucleare lanciato improvvisamente e non si sa da chi minaccia gli Stati Uniti, tutte le persone e le agenzie preposte a reagire si mettono al lavoro per reagire e decidere se rispondere. Un incubo che torna dopo anni raccontato con adrenalinica maestria da Kathryn Bigelow. La recensione di Mauro Donzelli di A House of Dynamite.

Poche cose ricordano le paure della Guerra fredda, e i film che l’hanno raccontata, come lo stato d’allerta, il DEFCON, indice che quando arriva a 1, negli Stati Uniti, indica una guerra nucleare imminente, o già in corso. A sette anni di distanza dal suo ultimo film, il bellissimo Detroit, la regista Kathryn Bigelow torna concentrandosi sulla geopolitica e soprattutto ci regala un campanello d’allarme sulla fine del tabù nucleare, che per anni aveva portato a uno smantellamento di molte testate nucleari, specie fra le due ex super potenze, e che ultimamente, proprio in questi anni di “silenzio” della grande autrice americana, sembra cessato del tutto. Si è tornati a parlare di bombe atomiche, di ordigni “sporchi” o “tattici”, come se fossero in fondo utilizzabili, come extrema ratio, non come arma di distruzione del pianeta, di tutti noi, chi prema il pulsante per primo o secondo poco importa.

A House of Dynamite, immagine invocata nel corso di questo adrenalinico thriller a rischio apocalittico, sembra nascere proprio come il tentativo per ricordare a tutti che a vivere in una casa piena di dinamite difficilmente non si finisce male. Come il nuovo riarmo debba essere valutato con enorme attenzione, urgendo dibattito. Lo fa a modo suo, con un’abilita di creare tensione senza pari, un’attenzione al dettaglio che all’inizio può anche stordire, ma il suo insinuarsi nelle varie agenzie governative, nei ritmi frenetici delle decisioni da prendere in momento di crisi, senza dimenticare l’aspetto umano, lasciano incantati. E con una bella dose d’ansia, l’adrenalina e il tempo che scorrono veloci.

La premessa è molto semplice, invece, si racconta di una mattinata come le altre, in cui però un missile di provenienza ignota viene lanciato contro gli Stati Uniti. A questo punto inizia una corsa contro il tempo per stabilire chi ne sia responsabile e come reagire. Bigelow racconta di aver voluto sottolineare proprio il rinnovato pericolo rappresentato da quella bomba atomica con cui aveva convissuto crescendo, fra paure infantili e cronache dei telegiornali. È mirabile il lavoro di scrittura di Noah Oppenheim, creatore anche della serie Zero Day e sceneggiatore di Jackie con un passato da reporter d’inchiesta, che ha messo in rilievo, quasi in primo piano, più la reazione eventuale, la ritorsione a suon di altro missile nucleare, come se si potesse mai chiamare “difesa”, da lanciare un nemico ignoto, visto che tutti negano di essere i responsabili e di prove non ce ne sono.

Al di là della speranza che possa aiutare la sveglia rappresentata da un film, con le visualizzazioni globali garantite da un prodotto Netflix Original, da un rincoglonimento globale, figlio di tempi altrettanto folli, dal punto di vista cinematografica A House of Dynamite è un gioiello, spiazzante per una scelta nella costruzione della storia, capace di superare il rischio della disumanizzazione grazie a un lavoro superlativo su tutti gli attori, da una sontuosa Rebecca Ferguson allo sconosciuto che si asciuga una lacrima mentre deve spingere un pulsante. Il tutto senza la bolsa retorica nazionalista del cinema anni Ottanta. Ricordatevi di muovere qualche muscolo, ogni tanto, perché non potete contare su gesti involontari, sarete inchiodati sedere sulla poltrona e denti costantemente a torturare le labbra. Una portentosa macchina di spettacolo al servizio di una causa nobile, ma con il cinema sempre in primo piano.