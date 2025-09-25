La Voce di Hind Rajab: un nome e una voce per tutti coloro che non ne hanno

News Cinema

Arriva nelle sale italiane oggi, 25 settembre, distribuito da I Wonder Pictures La Voce di Hind Rajab, il film di Kaouther Ben Hania che ha commosso e infiammato il Festival di Venezia 2025, dove ha vinto il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria.

A oggi, secondo le Nazioni Unite, a Gaza sono stati uccisi più di 18.500 bambini. Di questi, oltre 12.000 avevano meno di 12 anni. Altri 3000 e più bambini hanno avuto uno o più arti amputati. C’è un video che è facile trovare su internet in cui a elencare questi dati agghiaccianti è il Governatore Bernie Sanders, il noto esponente del partito Democratico statunitense.

Con sé Sanders ha un plico di fogli spesso quanto una Bibbia: sono i nomi, dice, di questi bambini, che qualche giorno prima aveva pubblicato il Washington Post. Noi questi nomi non li conosciamo, non li abbiamo letti, in Italia nessun grande organo d’informazione li ha pubblicati. Non ne conosciamo nessuno tranne uno, quello di cui da settimane oramai si parla: se i caduti della Grande Guerra, e in generale quelli di tutti i conflitti, sono simboleggiati in Italia e non solo dal Milite Ignoto, i bambini morti a Gaza sono in qualche modo tutti simboleggiati da Hind Rajab, la cui atroce storia è stata raccontata da Kaouther Ben Hania in un film che I Wonder porta nelle sale italiane dal 25 settembre.

Che La voce di Hind Rajab non era un film come gli altri lo si era intuito abbastanza facilmente quando, ne corso della conferenza stampa di presentazione del programma della Mostra del Cinema 2025, il direttore Alberto Barbera si era visibilmente commosso al solo sintetizzare la sua trama: la storia vera di una bambina di sei anni chiusa in un auto, circondata da parenti uccisi da proiettili israeliani, che al telefono con i volontari della Mezzaluna Rossa chiede disperatamente aiuto, di essere salvata, resa ancora più straziante e intensa dal fatto che Ben Hania ha costruito il suo film attorno alle reali registrazioni audio delle conversazioni tra la bambina e gli addetti della Mezzaluna Rossa.

Quando poi è arrivato a Venezia il giorno della proiezione del film, tutti quelli che lo hanno visto hanno avuto modo di verificare l’innegabile e profonda potenza emotiva e morale del film di Ben Hania, e le reazioni sono state forti: in molti, anche tra insospettabili, hanno in qualche modo assegnato d’ufficio - con conseguente indignazione al momento dei premi ufficiali, che hanno visto andare a La voce di Hind Rajab “solo” il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria - un Leone d’oro se non altro morale a questo film.

Un film che, francamente, non ha precedenti: perché con la parziale eccezione di alcuni film sul Vietnam (che però era qualcosa di diverso, anche nel racconto cinematografico) in tutta la storia del cinema, che è una storia primariamente novecentesca, si fa fatica a pensare a qualcosa di analogo, a un film che ha raccontato una delle tante tragedie che hanno segnato il Secolo breve e questo inizio di Terzo Millennio non dopo ma mentre queste stesse tragedie stavano avendo luogo.

E d’altronde, è anche vero che in qualche modo anche quello che sta avvenendo a Gaza non ha precedenti, poiché, come ha ricordato il professor Massimo Cacciari: “La diversità sostanziale rispetto a tutte le violazioni dei diritti umani che si sono succedute, malgrado le nostre chiacchiere sui valori occidentali, è il venir meno di un principio che sembrava inviolabile. Anche nella sciagurata guerra in Ucraina sono due eserciti che si confrontano. Qui invece è un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne. Una guerra contro i civili: questo è un salto qualitativo pazzesco”.

E non è questione di essere filo-qualcosa o anti-qualcos’altro: è che, come ricorda spesso uno psicologo e psicoterapeuta molto attivo e seguito sui social che si chiama Michele Mezzanotte, che parafrasiamo, non esistono ragioni possibili - né politiche né ideologiche né filosofiche -per giustificare qualcosa di così inumano come l’uccisione di così tanti innocenti.

Certo, La voce di Hind Rajab è un film che, per il tema che tratta e per come lo tratta, è destinato, come è già successo, a suscitare polemiche: perché è un film che, purtroppo, verrà letto in una chiave ideologica, da una parte come dall’altra. A testimoniarlo, per esempio, le reazioni veementi e eccessive che ci sono state nei confronti dei critici che hanno sollevato delle obiezioni sul film, delle domande circa l’opportunità morale da parte di Ben Hania di utilizzare in quel modo - inevitabilmente spettacolarizzato - la vera voce di Hind, le sue foto e, sul finale, anche alcuni suoi video.

E però, come la si voglia pensare su questa spinosa questione che ha appunto diviso la critica italiana (con, va detto, una maggioranza netta di posizioni del tutto a favore, e con entusiasmo, dell’operato di Ben Hania), a ben vedere il dato davvero importante di La voce di Hind Rajab non solo il fatto che abbia finalmente ravvivato il dibattito critico a partire da questioni sostanziali e non triviali come troppo spesso accade, non è il fatto che possa essere un film potente e quasi insostenibile per alcuni e un film un po’ manipolatorio per altri, ma il fatto che attirerà, ci auguriamo, tante persone al cinema e darà finalmente anche a loro qualcosa su cui discutere, dibattere, confrontarsi. Qualcosa che ha una drammatica, tragica attinenza con quello che ci circonda, in una maniera diversa, più partecipe, meno mediata di quanto non possano fare certi sterili dibattiti televisivi. Perché una cosa è certa, ve lo assicuriamo: La voce di Hind Rajab è un film che rimarrà con voi a lungo, anche e soprattutto perché il dramma dell’impotenza che vivono i protagonisti, che vorrebbero solo salvare la vita di una bambina e che si scontrano con procedure, burocrazie, ostacoli folli e assurdi, è quello lacerante che viviamo o dovremmo vivere tutti di fronte alla tragedia di questa e di troppe altre ingiustizie del nostro mondo.