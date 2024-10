A Francis Ford Coppola il Premio alla Carriera dell'American Film Institute

News Cinema

Durante la primavera del 2025 Francis Ford Coppola riceverà dall'American Film Institute il Premio alla Carriera. Il regista ha da poco presentato alla Festa del Cinema di Roma Megalopolis, attualmente nelle nostre sale.

Dopo essere stato acclamato a Cinecittà e alla Festa del Cinema di Roma, che ha riservato la sua preapertura all'anteprima di Megalopolis, e soprattutto dopo aver ricevuto dal sindaco Gualtieri la lupa capitolina, Francis Ford Coppola si prepara a essere destinatario di un altro riconoscimento. Il 26 aprile del 2025, il regista stringerà fra le mani il Premio alla Carriera dell'American Film Institute, che gli verrà consegnato presso il Dolby Theatre di Los Angeles. A darne notizia è stato The American Film Institute (AFI) Board of Trustees. Questa la dichiarazione del Presidente Kathleen Kennedy:

Francis Ford Coppola è un artista unico che ha regalato al cinema americano opere seminali e che ha ispirato generazioni di registi che adesso incarnano il suo talento e il suo spirito indipendente.

Il premio alla Carriera dell’American Film Institute viene attribuito ogni anno a un regista che ha permesso all'arte cinematografica di fare un passo avanti e che ha conquistato il favore di critici, studiosi, giornalisti, istituzioni e pubblico. A ricevere l'AFI Life Achievement Award nelle scorse edizioni sono stati, tra gli altri: Nicole Kidman, Denzel Washington, Julie Andrews, George Clooney, Diane Keaton.

Francis Ford Coppola non è soltanto regista ma anche produttore, e infatti ha fondato con George Lucas la American Zoetrope. Il filmmaker ha sostenuto autori come Carroll Ballard, John Milius e Sofia Coppola. Con il suo cinema, il grande maestro ha inoltre dato una svolta alla carriera di una pluralità di attori: da Al Pacino a Robert De Niro, da Harrison Ford a James Caan, da Richard Dreyfuss a Robert Duvall.

Gli altri premi di Francis Ford Coppola

Naturalmente il Premio alla Carriera dell'American Film Institute non è il primo trofeo destinato a Francis Ford Coppola.

Cominciando dagli Oscar, il regista ha avuto ben 14 candidature, se non si conta il Premio alla memoria Irving G. Thalberg attribuitogli nel 2011. Di Academy Awards Coppola ne ha ricevuti 5. Il primo, per la Migliore Sceneggiatura Originale, è arrivato nel 1971 grazie a Patton, generale d'acciaio, mentre il secondo, per la Migliore Sceneggiatura non Originale, gli è stato consegnato nel 1973 per merito de Il Padrino. Nel 1975, infine, Il Padrino Parte II ha trionfato nelle categorie Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura non Originale.

A questi Oscar dobbiamo aggiungere 6 Golden Globe, tra cui quelli per il miglior film drammatico, Miglior regista e miglior Sceneggiatura per Il Padrino. Da ricordare inoltre due Palme d'Oro: nel 1974 per La conversazione e nel 1979 per Apocalypse Now. Infine, Francis Ford Coppola è stato insignito, dalla Mostra del Cinema di Venezia, del Leone d'Oro alla Carriera. Correva l’anno 1992.

Ricordiamo che Megalopolis è nelle sale italiane dal 16 ottobre distribuito da Eagle Pictures.