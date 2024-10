Mega Coppola: il regista di Megalopolis a Roma sovverte anche le regole delle masterclass

Interviste Cinema

In preapertura di Alice nella città, alla Festa del Cinema di Roma, Francis Ford Coppola conclude la sua vivace presenza italiana con una masterclass piena di sorprese.

Martedì 15 ottobre Francis Ford Coppola ha chiuso in bellezza la sua permanenza a Roma, dopo la presentazione di Megalopolis e l’incontro con la stampa a Cinecittà e la giornata in suo onore dedicatagli dal comune di Roma, con una masterclass organizzata in preapertura di Alice nella città in collaborazione con Eagle Pictures, che distribuisce l’ultima opera del maestro da mercoledì 16 ottobre. Partiamo proprio da qua: se leggete le critiche, avrete letto pareri contrastanti, agli antipodi. Bene, non fidatevi di nessuno se non di voi stessi e andate a vedere questo film. Forse vi entusiasmerà, oppure vi irriterà, o vi annoierà, specialmente se siete troppo assuefatti alle visioni algoritmiche che dettano regole ormai imprescindibili alla narrazione, ma Megalopolis è uno dei sempre più rari film da vedere su grande schermo, una lezione di arte cinematografica che pochissimi ormai sono in grado di darci. Siamo certi che qualcosa resterà impresso anche nelle menti più refrattarie ed è comunque buona norma – e lo dico contro il mio stesso interesse di critica di lungo corso – fidarsi solo di se stessi, delle proprie emozioni e del proprio gusto. Francis Ford Coppola, che avevamo incontrato tanti anni fa in occasione della presentazione alla stampa del suo Dracula, è uno dei pochi grandi registi della New Hollywood ancora in attività, a 85 anni con l’entusiasmo e la fiducia nel futuro di un ragazzo alle prime armi nel mestiere. E in fondo se anche il suo film autofinanziato vi farà schifo, a lui non importa: all’unica domanda del previsto moderatore della masterclass, il critico Emiliano Monreale, a cui ha avuto voglia di rispondere, ovvero a quale pubblico aveva pensato per questo film, ha seraficamente risposto “l’ho fatto per me”.

Anche se l’aveva in mente da decenni, è solo adesso che si è sentito in grado di realizzarlo e nessun vero artista produce arte per il pubblico: quella di creare deve essere un’esigenza che nasce dall’interno, per essere sincera. Quanti capolavori oggi riconosciuti come tali sono stati fischiati e oltraggiati al debutto: la storia della musica, del teatro e del cinema ne è piena. E Francis Ford Coppola, da sempre, gioca con le sue regole, ovvero le infrange di continuo, perché, come ha ribadito: “Se non si corre dei rischi non si fa arte”. Tantissimi anni fa, parlando di Dario Argento e di certe critiche ai suoi film, William Friedkin (che con Coppola e Bofgdanovich ha condiviso un breve ma intenso connubio artistico) con la sua solita schiettezza ci disse “fuck the critics! It’s your guts that review his films!”. Cioè chi se ne frega della critica, è il tuo stomaco, la tua parte più istintiva che recensisce i suoi film. Oggi spesso si attribuiscono significati occulti ad opere di puro intrattenimento, ma Coppola, anche nei suoi film meno ortodossi, ha sempre parlato alla nostra pancia, prima ancora che al cervello. Dopo il disastro del bellissimo, sperimentale e – come spesso il suo cinema – in anticipo sui tempi, Un sogno lungo un giorno, che fece fallire la sua Zoetrope, Coppola ci mise un pezzo a rientrare nel giro e fu costretto per riprendersi a dirigere film indegni del suo talento (Jack, su tutti). Oggi non ha di queste preoccupazioni e quindi, se la salute glielo consentirà, ha in progetto di realizzare un altro paio di opere, tra cui un film dal vivo, Distant Visions, di cui ha parlato anche stasera.

Ma torniamo al resoconto della masterclass. Fin da subito, sapendo che tra il pubblico che affolla la sala Sinopoli all’Auditorium e che lo acclama con una standing ovation, ci sono studenti delle scuole di cinema, Coppola mette in chiaro di cosa vuole parlare e vuole rispondere alle domande dei ragazzi, tanto che, dopo aver constatato che la maggioranza comprende l’inglese, costringe la povera Bruna Cammarano, che traduce, a fare le corse per stargli dietro, e verso la fine a non tradurre affatto. Il tempo è poco e le cose da dire tante. Esordisce dicendo agli studenti che un film è fatto di molti elementi, ma quelli più importanti sono due: la scrittura e la recitazione. Orson Welles diceva che in un fine settimana puoi imparare tanti aspetti tecnici del cinema, mentre per questi due ci vuole tempo, anche se più lo fai e più migliori. Fa poi riferimento ai suoi inizi quando consiglia di non fare cortometraggi, perché passa troppo tempo prima che possano avere un responso del pubblico, ma di iniziare dal teatro, se si vuole dirigere, mettendo in scena con un paio di amici un atto unico, di Cechov o di Tennessee Williams o di chiunque, perché in questo modo, di fronte all'immediatezza della reazione del pubblico, si è in grado di capire se quello del regista è proprio il lavoro per noi.

“Io ho iniziato a 17 anni come regista teatrale e me la cavavo piuttosto bene, soprattutto al college, poi un giorno sono andato in un piccolo cinema che proiettava Ottobre di Ejzenstein, un film muto ma le cui emozioni viscerali mi arrivavano attraverso il montaggio e ho capito che era quello che volevo fare”. Ad una ragazza che chiede un consiglio per superare il blocco dello scrittore, risponde di scrivere in modo metodico, la mattina dopo un buon caffè o la sera dopo qualcosa di più forte, ma sempre alla stessa ora, e soprattutto di non rileggere perché “le prime sei pagine che scrivi ti faranno schifo, come le successive, e quindi sarai tentato di riscriverle. Anche se a un certo punto un personaggio maschile nella tua testa diventa femminile, cambiarlo e lascia l’inizio come era, per riscriverlo poi. Leggi solo dopo che hai scritto un centinaio di pagine”.

Coppola torna più volte sul discorso dell’importanza fondamentale degli attori (“da lì vengono i migliori registi, basti pensare ai grandi attori del cinema muto) e sul fatto che sui set ci deve essere la possibilità di fare le prove, che spesso diventano un’occasione di gioco e conoscenza. Cita anche la famosa cena organizzata per Il Padrino, quando tutti avevano paura di trovarsi al cospetto di Marlon Brando: gli bastò organizzare una cena in un ristorante, mettere Brando a capotavola, alla sua destra il “figlio” Al Pacino, a sinistra James Caan, a servire a tavola la sorella Talia Shire. Dopo quella cena, dice, diventarono i personaggi. “Per questo sui miei set sono importanti il cibo e la musica”. Per creare un senso di familiarità e di gioco che serve anche agli attori per improvvisare e crearsi dei ricordi. “Ad esempio a un attore e a un’attrice che non si sono mai incontrati chiedo come si sono conosciuti, o quando sono entrati in crisi la prima volta. E’ il modo in cui si costruiscono i ricordi ed entrano nel personaggio".

Parlando poi di “play”, recitazione come gioco, nel doppio significato che ha in inglese, Coppola chiede se cinque o sei studenti vogliono salire sul palco per fare un "gioco teatrale": c’è un accorrere generale e per un pezzo il palco diventa luogo di un esercizio/performance che questi giovani aspiranti attori fanno su istruzioni del grande maestro, che partecipa con loro. Il primo gioco consiste nel lanciarsi una palla invisibile accompagnandola con versi che il compagno a cui viene lanciata deve ripetere, e poi le palle diventano due. Il secondo è un esercizio di gerarchia con dei cappelli, in cui il primo o la prima della fila deve arrabbiarsi e gettare per terra il suo copricapo intimando al successivo di raccoglierlo e così via. Alla fine Coppola giudica l’esercizio riuscito “mezzo e mezzo”, lasciando sicuramente in questi ragazzi un ricordo indelebile per il loro futuro.

Pressato dal tempo che vorrebbe fermare, come Cesare Catilina nel film, ma purtroppo non può, Coppola lascia la sala con quella che più che una speranza è una sua convinzione: “a volte mi chiedono quali registi mi hanno formato e sono tantissimi, io ho camminato sulle spalle di quei giganti, e i vostri discendenti cammineranno sulle vostre spalle. La vita umana si è allungata, voi vivrete fino a 100 anni (a meno che non vi metta sotto un autobus) e i vostri pronipoti fino a 200. Non sappiamo come evolverà il cinema e le cose meravigliose che potrete fare. La razza umana è geniale e non lo si dice mai abbastanza, voi siete tutti speciali. E ricordate che non si fa arte con le regole, senza correre rischi”.

Una lezione che non sappiamo quanti saranno in grado di raccogliere, ma così coriacemente ottimista e allegra in un mondo a costante rischio di deflagrazione che, da pessimisti quali siamo, ci fa volere ancora più bene a questo straordinario giovanotto di 85 anni, che ogni volta inventa storie, sperimenta e pasticcia col cinema come se l’avesse appena scoperto, senza curarsi delle critiche, ma sicuro di avere ancora qualcosa da mostrare che non abbiamo ancora visto. E con Megalopolis, nel bene e nel male, lo ha fatto ancora una volta.