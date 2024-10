Francis Ford Coppola: il cinema senza limiti, il mondo senza confini

Interviste Cinema

Di fronte a una platea di giornalisti che si sono raccolti nella Sala Fellini di Cinecittà per ascoltarlo, uno dei più grandi registi della storia del cinema, tra due giorni nei cinema italiani col nuovo, straordinario Megalopolis, ha parlato di arte, famiglia, tempo. E del sogno di un mondo senza più confini.

Molto spesso, in questi ultimi anni, ci è trovati a dover ribadire quelle che dovrebbero essere delle cose piuttosto ovvie, tipo che l'essere un grande artista non sempre e non necessariamente significa essere automaticamente portatore e incarnazioni delle migliori virtù umane. Separare l'opera da chi l'ha realizzata è una cosa importante, ma sarebbe assai sciocco negare il piacere profondo che si prova quando ci si trova di fronte a un realizzatore di grandi opere - in questo caso, di alcuni dei più grandi film della storia del cinema - che dimostra anche di essere un essere umano che può essere preso ad esempio anche per quanto riguarda questioni altre.

Già qualche anno fa, al Cinema Ritrovato di Bologna, dove presentava la sua versione "definitiva" di Apocalypse Now, Francis Ford Coppola aveva dimostrato una disponibilità e soprattutto un'umiltà non comuni, nel suo e nostro settore. A Roma, a Cinecittà, nella bellissima Sala Fellini, il grande maestro americano - che sta per debuttare nelle sale col il suo nuovissimo, splendido e spericolato Megalopolis - non solo ha confermato quell'impressione, ma ha parlato del cinema, della sua famiglia, e delle cose del mondo con una sincerità, una semplicità e una passione che non sono solo ammirevoli, ma invidiabili.

"Non penso di essere un pezzo grosso e non voglio essere trattato come tale. Non sono un maestro, non chiamatemi così, non chiamatemi 'mister Coppola': chiamatemi zio Ciccio", ha esordito il regista di fronte alla sala dei giornalisti accorsi per ascoltare le sue dichiarazioni. "Sono uno come voi, siamo tutti parte della grande famiglia degli homo sapiens", ha proseguito. "E non sono i miei film, non è il mio cinema a essere importante. È il cinema: il cinema in sé. Non c'è premio o riconoscimento migliore, per me, di quando un giovane regista mi viene a raccontare di aver iniziato a far cinema dopo aver visto i miei film".

È stato il punto di partenza di un dialogo intenso e stimolante, nel corso della quale Coppola ha parlato di cinema, ovviamente, ma anche del mondo, del tempo, della sua famiglia. E non c'è stata sua dichiarazione che non fosse sottoscrivibile, e che ci sarebbe piaciuto vedere in bocca a qualche leader politico.

Il cinema tra arte e business

"Il più grande equivoco che ci troviamo di fronte deriva dal fatto che il cinema è un arte ma anche un business", ha detto Coppola rispondendo a chi gli chiede una riflessione sul futuro della settima arte. "Il business, l'industria, vorrebbe che il cinema fosse sempre uguale a sé stesso; una volta trovata la formula che funziona, vorrebbe solo ripeterla, come per la Coca-cola, come le patatine, generando la stessa forma di dipendenza. Ma il cinema è un’arte, e l'arte è evoluzione, trasformazione. Per questo dei vostri nipoti sarà diverso in maniera radicale dal nostro cinema, e questo per me è bellissimo. Megalopolis racconta la storia che volevo raccontare nel modo in cui volevo raccontarla perché è arte; farlo secondo le regole del business avrebbe voluto dire farlo finire tragicamente, come da cliché industriale: ma volevo un finale pieno di gioia e di speranza".

"Anche per questo Megalopolis, come accaduto a Apocalyspe Now quando è uscito, divide nettamente tra chi lo ama e chi lo odia. Ma Apocalypse Now", ha sottolineato il regista, "continua a riempire le sale, e a far soldi, ancora oggi". Perché è arte, è il sottotesto.

Quanto al suo personale futuro, Coppola ha rivelato: "Vorrei fare due film ancora: uno piccolo, che vorrei fare per divertimento, e che vorrei girare in buona parte in Italia; uno invece gigante, un kolossal. Ma chi lo sa", ha commentato con un sorriso sereno, "in fondo sono un nonno, e sono abbastanza vicino alla morte".

Oggi, dice Coppola, il mondo sembra abitato da persone infelici: "Perché sono così infelici le persone? Perché è così facile vedergli cose? Chi controlla il mondo? Il mondo è controllato da chi può sottomettere e controllare gli artisti. E chi può sottomettere e controllare gli artisti? Le corporation, con gli spot, la pubblicità. Il mondo, quindi, è tanto più infelice quanto più è facile vedere qualcosa a qualcuno".

Imagine there's no country

A meno di un mese dalle elezioni presidenziali negli USA, inevitabile che a Coppola venisse chiesto anche un parere sulla salute della democrazia nel suo paese. "Credo che la democrazia americana sia a rischio, e grandemente", ha risposto. Ma ha poi aggiunto: "Io però non sono interessato agli Stati Uniti. Sono interessato alla possibilità che il mondo diventi uno solo, abitato dalla grande famiglia umana, mi interessa che i nostri figli abitino una bella casa, che è la nostra Terra, di cui ci dobbiamo prendere cura. Le nazioni sono una cosa desueta. Mi interessano le culture locali, certo, ma chi se ne frega delle nazioni. Vorrei perdere l'idea di confine. Lo sapevate che prima della I Guerra mondiale potevi muoverti liberamente per il mondo senza avere un passaporto?".

Coppola ha quindi spiegato di desiderare che "le persone vedessero in Megalopolis il potenziale del genio umano, quello esaltato da Pico della Mirandola. La capacità dell'uomo di risolvere qualsiasi problema si trovi di fronte". L'Italia, secondo il regista è un esempio perfetto: "produce genio e intelligenza e eccellenza in ogni settore, ma non è capace di realizzare un governo che vada bene veramente".

Il tempo e la memoria

"La memoria è estremamente importante perché è quella cosa che ci connette alla vita", ha detto Coppola. Memoria che per lui è fondamentale tramanadare, anche in senso pratico e professionale: "Sul set di Megalopolis ci sono stati almeno una trentina di apprendisti, che sono stati con me per imparare un mestiere: apprendisti, armeni, indiani, italiani, cinesi, svedesi. Io chiedevo sempre la loro opinione, e spiegavo sempre loro il perché delle mie scelte: credo fermamemte nell’apprendistato e nella trasmissione del sapere".

In Megalopolis il protagonista interpretato da Adam Driver ha il potere di fermare il tempo, ed è perché "gli artisti quello fanno: hanno il controllo del tempo. Ricordo una volta, una volta in cui sono stato molto felice, e avrei voluto dire anche io 'tempo fermati'. In un certo senso ci sono riuscito, attraverso io mio lavoro".

Dell'Italia poi - altro argomento che era inevitabile venisse fuori - Coppola ha dichiarato di avere tantissimi ricordi meravigliosi: dal ritorno nella sala dei suoi antenati, a quella volta in cui, in un aeroporto con Nino Rota, entrambi preoccupati di non riuscire a trovare un tema per Il Padrino, Rota si mise a fischiettare quel motivetto diventato immortale. E ancora gli incontri con i grandi del nostro cinema: da Rosi a Monicelli, passando per Antonioni e Wertmüller.

La famiglia

C'è stato chi ha chiesto a Coppola di cosa fosse più orgoglioso, riferendosi ovviamente e esplicitamente alla sua straordinaria carriera. Il regista non ha avuto dubbi né esitazioni: "Dei miei figli, dei miei nipoti. Ho una figlia, Sofia che è una delle più grandi registe contemporanee; un figlio, Roman, anche lui regista e scrittore di successo; mia nipote Gia ha appena vinto un premio importante a San Sebastian; mio nipote Nicolas Cage è un attore strepitoso. Cosa mai dovrebbe rendermi più orgoglioso di loro?". Non sono stati i soldi, il segreto di questa straordinaria creatività familiare, ha spiegato Coppola: "Noi abbiamo sempre giocato insieme, e spesso giocato a raccontarci storie. Per noi le vacanze estive spesso si traducevano nell'allestimento di opere teatrali che rappresentare in famiglia. Ma soprattutto giocavamo assieme: tutti dovremmo passare il nostro tempo a giocare tra noi e coi nostri figli, e lasciare che siano i robot a occuparsi del lavoro".

Allo stesso modo, Coppola ha indicato nella perdita di un figlio (Gian-Carlo, morto a 22 anni per un incidente in motoscafo) il più grande dolore provato. Sul lavoro, ha detto di avere due rimpianti: "non aver girato Un sogno lungo un giorno esattamente come avrei desiderato fare, e lasciare ai giovani un mondo del cinema che non regala loro tante possibilità quante ne avevamo noi quando abbiamo iniziato".

La morte del cinema

Insomma, si sarà capito che Francis Ford Coppola, che pure non l'ha detto a chiarissime lettere, non ama in maniera particolare lo stato del cinema contemporaneo. Quel che dice chiaramente è che il cinema, così come lo abbiamo conosciuto fino a oggi, è in fase terminale. Ma la sua non è affatto una visione pessimista. "Tutte le cose più belle si basano su ciclo continuo di morte e rinascita. Lo stesso atto di respirare, se ci pensiamo, in qualche modo lo è: inspirazione e espirazione. Per arrivare alla primavera c’è bisogno dell’inverno. E oggi, due grandi e belle istituzioni stanno morendo: il giornalismo e il sistema degli studios. Ma io sono certo che dietro l’angolo un nuovo giornalismo e un nuovo cinema stanno già sorgendo. Ho grandi speranze per il futuro. Certo, quando un’istituzione muore è doloroso: nel giornalismo non si dà più peso all'attendibilità delle fonti, si privilegia il click baiting, nel cinema si rinuncia all’arte. Ma è proprio per questo che non vedo l’ora rinasca qualcosa di nuovo e bello".