33 Noir in Festival: i finalisti del Premio Caligari 2023 per il miglior noir dell'anno

Sono stati resi noti i titoli dei 6 film finalisti del Premio Caligari 2023, che verrà consegnato durante la 33esima edizione del Noir in Festival. In programma, oltre ai film, un incontro con i 6 registi.

Il Noir in Festival ha annunciato i nomi dei sei finalisti che si contenderanno il Premio Caligari della 33esima edizione. Il riconoscimento, ideato da Gianni Canova con Giorgio Gosetti, viene assegnato al miglior film noir dell'anno.

I sei lungometraggi in competizione verranno proiettati fra il 2 e il 5 dicembre a Milano nella Sala dei 146 di IULM 6, in via Carlo Bo 7, alla presenza degli autori. A decretare il vincitore sarà una giuria popolare di 80 giovani studenti e di appassionati, guidata da professionisti del settore. Il 4 dicembre alle 17:00 i registi dei film finalisti saranno protagonisti di un incontro, mentre la cerimonia di consegna del premio è prevista per la serata conclusiva del festival, e cioè il 6 dicembre.

I sei film in lizza per il Premio Caligari dell'edizione 2023 del Noir in Festival

Ecco i titoli finalisti scelti dagli ideatori del Premio Caligari:

A commento della nuova edizione del Premio Caligari, Giorgio Gosetti e Gianni Canova hanno dichiarato:

Il Premio Caligari rinnova per il settimo anno consecutivo l’interesse verso un focus sul cinema di genere Made in Italy e lo mette al centro della scena internazionale che il Noir in Festival ha sempre proposto al suo pubblico. Autori già affermati, l'opera prima di un attore e film di registi che trattano il genere per la prima volta: sei titoli-radiografia del nero italiano di oggi, prodotto di un'industria in costante espansione. Quella rappresentata nella selezione del Caligari è una creatività che esorcizza la realtà attraverso il genere e arriva agli spettatori attraverso i più disparati canali dell'era digitale.

Tutte le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.