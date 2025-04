13 Jours 13 Nuits, il trailer ufficiale del nuovo film di Martin Bourboulon

News Cinema

Dopo aver diretto il dittico sui Tre Moschettieri, il regista è tornato dietro la macchiana da presa per dirigere un film molto diverso, un teso film d'azione basato su fatti realmente accaduti nella Kabul del 2021

Messo da parte il "Dumas Cinematic Universe" (è stato il regista di I Tre Moschettieri: D'Artagnan e I Tre Moschettieri: Milady), Martin Bourboulon ha fatto un salto in avanti di quattro secoli e dalla Francia del primo Seicento è finito nella Kabul del 2021: è lì e allora, infatti, che è ambientato il suo nuovo film, dal titolo 13 Jours 13 Nuits.

Basato su eventi reali, il film è un teso action movie che fa la cronaca dell'eroica evacuazione dell'ambasciata francese in Afghanistan guidata dal maggiore dell'esercito francese Mohamed Bida, che lo stesso militare aveva poi raccontato in un libro di grande successo che ha lo stesso titolo del film e che è servito da base per il copione scritto dallo stesso Bourboulon assieme a Alexandre Smia.

Questa la trama ufficiale del film:

Kabul, 15 agosto 2021. Mentre le truppe americane si preparano a lasciare il Paese, i Talebani assaltano la capitale e prendono il potere. Nel mezzo del caos, il maggiore Mohamed Bida e i suoi uomini garantiscono la sicurezza dell'ambasciata francese, ancora aperta. Preso in trappola, il maggiore Bida decide di negoziare con i Talebani per organizzare un convoglio di ultima istanza con l'aiuto di Eva, una giovane umanitaria franco-afghana. Inizia così una corsa contro il tempo per portare gli sfollati all'aeroporto e fuggire dall'inferno di Kabul prima che sia troppo tardi.

A interpretare Bida troviamo un attore bravissimo come Roschdy Zem, al cui fianco compaiono anche Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen e Christophe Montenez. Qui di seguito il trailer ufficiale originale di 13 Jours 13 Nuits, che debutterà nelle sale francesi il prossimo 27 giugno.

13 Jours 13 Nuits: il trailer ufficiale