7 chili in 7 giorni: Carlo e Luca Verdone presentano la versione restaurata di una commedia felicemente irriverente

Al Festival del Cinema Europeo di Lecce è stata proiettata la versione restaurata di 7 chili in 7 giorni, da oggi disponibile su Infinity+. Luca e Carlo Verdone hanno ricordato istanti memorabili del film e furti a fin di bene, e hanno parlato della commedia di ieri e di oggi.

Uscito nel 1986, 7 chili in 7 giorni è l'unica commedia che vede duettare (peraltro magnificamente), Carlo Verdone e Renato Pozzetto, medici per finta che fondano una clinica dove si dimagrisce a suon di digiuno e di una disgustosa pappa verde che non ha nulla da invidiare al vomito della protagonista de L'esorcista o alla melma di Ghostbusters II. Scritto da Pietro de Bernardi, Leo Benvenuti e Luca Verdone (fratello di Carlo), il film era diretto da Luca Verdone ed è passato rapidamente alla storia grazie alla buffa cattiveria e ciarlataneria dei due protagonisti e a una serie di personaggi indimenticabili, come il bambino paffuto e odioso Paolone o il cardinale che rompeva tutte le sedie.

Fulgido esempio di una comicità felicemente scorretta, 7 chili in 7 giorni è visibile da oggi, su Infinity+, in versione restaurata, la stessa che il pubblico del Festival del Cinema Europeo di Lecce ha avuto modo di vedere. Ad accompagnare il film nella città pugliese sono stati Carlo e Luca Verdone, che hanno incontrando la stampa, raccontando della mania delle diete tanto in voga negli anni ’80, di Renato Pozzetto, di alcune battute e di come, un tempo, fosse più semplice far ridere.

Un successo inaspettato

Luca Verdone: Il successo di questo film va avanti dal 1986, e la cosa mi lascia stupito ancora oggi. All'epoca io e Carlo non avremmo potuto prevedere che la nostra commedia avrebbe avuto una vita così lunga. 7 chili in 7 giorni è stato salutato con affetto anche in tv, dove si è dimostrato un successo di proporzioni grandiose.

L'idea

Luca Verdone: Mi era venuta l'idea di fare una parodia, una farsa sulle cure dimagranti. Una notte mi sono messo a scrivere ed è venuto fuori un soggetto di tre o quattro pagine che ho portato a Cecchi Gori. Lui mi disse: "Se c'è tuo fratello, il film si fa". Così sono andato da Carlo e lui generosamente mi ha dato la sua disponibilità.

Un fratello dirige l'altro

Luca Verdone: Dirigere mio fratello è stato molto semplice. Siamo cresciuti insieme a Lungotevere Vallati per vent'anni, nella casa in cui Carlo ha poi ambientato il libro "La casa sopra i portici". Ci conosciamo in maniera così profonda che non possono esserci problemi fra noi. A dire il vero l’ho diretto per la prima volta nel 1973. Avevo fondato una compagnia teatrale durante il liceo in cui lui era il primo attore. Mettendo in scena "Gargantua e Pantagruel" mi sono reso conto della sua attitudine al trasformismo, al fregolismo. Una volta, con grande coraggio e abilità, riuscì a sostituire ben quattro attori che si erano ammalati.

Le diete assurde

Carlo Verdone: Era un periodo in cui si parlava solo di diete. Era l'epoca dei guru del nutrizionismo, che promettevano di far perdere cinque chili in dieci giorni, o venti chili in tre mesi. Ho visto che Luca aveva avuto questa idea, così mi è venuto in mente il titolo 7 chili in 7 giorni, che era anche un po’ musicale. E poi il numero 7 porta fortuna al cinema: I magnifici Sette, Sette spose per sette fratelli, Biancaneve e i sette nani. E comunque perdere 7 chili in 7 giorni era un omicidio, per cui era chiaro che il film doveva far ridere.

Le battute

Luca Verdone: Le battute più memorabili, soprattutto quelle dei pazienti della casa di cura, sono state inventate da me, Piero De Bernardi e Leo Benvenuti. La battuta della coppia: "Noi siamo costretti la sera prima di andare a letto a fare l'amore sulla sedia" l'ha scritta Benvenuti. Era una collaborazione continua. Certe battute di Carlo e di Renato le inventavano loro sul momento. C'era insomma una buona dose di improvvisazione, mista però a una dimensione farsesca a cui pensavamo io, Benvenuti e De Bernardi. Non ho mai frenato le battute di Carlo, perché quando si hanno dei grandi attori, come lo era Totò, non bisogna fermarli. Devono vivere nello spazio dell'emozione del momento.

Il successo internazionale

Luca Verdone: All'estero il film è andato molto bene, soprattutto in Spagna e in Argentina. Non credo che sia stato distribuito in Francia, ma in Spagna hanno fatto addirittura un remake: me lo disse Cecchi Gori. Hanno comprato i diritti.

La comicità è cambiata

Luca Verdone: Oggi sarebbe difficile un film che scherza in quel modo sulle cure dimagranti, perché nelle commedie di questo tempo si tende a drammatizzare, a rendere più seri e gravi i problemi. Noi, grazie a Carlo e a Renato Pozzetto, abbiamo dato subito a 7 chili in 7 giorni un'impostazione ironica e piacevole che oggi i registi non darebbero mai a una commedia. C'era una leggerezza fantastica sulla linea di certi film inglesi che ho tenuto presenti, per esempio Pranzo reale. Quel tipo di ironia oggi non la farebbe nessuno. E poi non esistono più attori come Carlo e Renato.

Il politicamente corretto

Carlo Verdone: Oggi è davvero arduo fare la commedia, perché quando ho scritto la serie televisiva Vita da Carlo, ogni giorno ci fermavamo per un'ora e ci dicevamo: "Oddio, e adesso con il politically correct che succede? Ma questa frase la possiamo dire? Questa ce la censurano?". Insomma, oggi fare un film da ridere è diventato un percorso a ostacoli. E’ una tragedia, perché spesso le persone non riescono a contestualizzare il momento o il periodo, e quindi si arriva a dire stupidaggini del tipo: "Abbattiamo quella statua, abbattiamo Cristoforo Colombo". Anche a me era antipatico Colombo, ma perché abbatterlo? Ormai sta là, è un personaggio storico. Bisogna davvero stare attenti. In Si vive una volta sola è bastato inquadrare il sedere di mia figlia per 10 secondi che subito un gruppo di post-femministe mi ha detto che ero un maschilista, che dovevo smetterla. Quella scena l'ho presa dalla realtà, da una trasmissione di Bonolis. Tutto questo non mi piace, perché se continuiamo così, arriveremo a ridere di meno, e dovremo mandare al rogo tutti i film di Alberto Sordi. E che dire dei miei Gallo Cedrone e Viaggi di nozze? Ci sono anche cose giustissime, non si può più sentire la parola negro, ad esempio, e hanno ragione le donne quando dicono che è necessario comportarsi in un certo modo, ma non esageriamo. Secondo me un minimo di scorrettezza ci vuole, poi sta al regista riprendersi nel corso del film.

Carlo Verdone e Alberto Sordi

Carlo Verdone: Io non sono l'erede di Alberto Sordi nella maniera più assoluta. Sordi è stato un attore immenso, o meglio una maschera immensa, io non c'entro nulla con lui, in comune abbiamo l'amore per Roma, certo, ma lui ha interpretato categorie di romani diverse dalle mie, lui era cinico e io no, io sono malinconico e lui no. Per me, comunque, resta uno dei migliori interpreti di commedie di sempre. Non c'è un mio erede, perché io ho avuto la fortuna di avere un piede nell'epoca dei grandi colonnelli della risata: Tognazzi, Manfredi e così via. Per fare un po’ la mia carriera bisogna avere un certo tipo di sensibilità e fare un determinato percorso, però arriverà qualcuno prima o poi che porterà qualcosa di nuovo. Ogni epoca, se ci pensate, ha tirato fuori qualcosa. A me piace anche essere spettatore, io sono un fan degli altri, ho fatto esordire più attrici io di qualsiasi altro, per esempio la figlia di Margherita Buy ora è gettonatissima, e la maggior parte delle attrici che ho lanciato lavorano. Mi auguro davvero che esca fuori qualcuno, certo ora è più difficile interpretare la realtà. Una volta le persone erano piene di umanità, si parlavano da finestra a finestra. Adesso viviamo in un periodo molto complicato, quindi sarà un’impresa fare commedie, ma uno intelligente ce la farà, e tirerà fuori un nuovo linguaggio.

Paolone

Luca Verdone: Paolone è stato un'intuizione che si è rivelata felice. Lo vidi all'uscita di una scuola in Prati. Notai questo bambino che aveva una faccia particolare, strafottente, che sembrava voler prendere in giro chiunque gli si avvicinasse. Non so che fine abbia fatto, sono curioso, però so che ha goduto di una grandissima popolarità dopo il film.

Fellini derubato

Luca Verdone: Ho rubato le fotografie di molti miei attori nel cassetto di Federico Fellini, perché avevo scelto Filippo Ascione, che era un suo collaboratore, come aiuto regista, e lui prendeva fotografie dal faldone del maestro. Ogni volta che avevo bisogno di qualcosa di surreale, mi avvalevo di quelle foto. Il personaggio della nonna era una pittrice futurista che mi regalò un dipinto. Anche il cardinale era un attore felliniano. Quando invitai il maestro a vedere il film, gli dissi che desideravo mostragli in che modo avevo utilizzato le sue comparse. Mi rispose che non poteva venire e mi scrisse una lettera affettuosa che ho poi incorniciato. "Caro Luca" - diceva - "non posso venire perché ho un impegno con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg a Grottaferrata, però ti ringrazio per l'invito e ti auguro in bocca al lupo. Spero che il film abbia un grande successo" Le sue parole mi hanno portato fortuna.