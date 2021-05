Love is in the Air: Trama, Cast e Curiosità sulla nuova Soap Turca di Canale 5

Anticipazioni TV

Love in in the Air, la nuova soap opera turca, è pronta a debuttare su Canale 5 in daytime!

Dopo l'incredibile successo prima di Cherry Season - La stagione del cuore, poi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ed infine di Daydreamer - Le ali del sogno, è in arrivo un'altra soap opera turca: lunedì 31 maggio 2021, su Canale 5, debutta Love is in the Air in daytime. Scopriamo qualcosa in più su questa serie TV che, sicuramente, conquisterà i cuori dei più romantici!

Love is in the Air: Trama

Eda Yildiz è una ragazza che tiene chiusi innumerevoli sogni, ma che, purtroppo, non ha la chiave per aprire il cassetto. Infatti, Eda è ambiziosa, e, al tempo stesso, convinta di avere tutte le carte in regola; d'altra parte, proviene da una famiglia umile, che, quindi, non può permettersi di sostenerla economicamente nella corsa verso il raggiungimento dei suoi obiettivi. Così, alla Yildiz non resta che puntare sull'istruzione, ma, disgraziatamente, perde la borsa di studio su cui faceva affidamento. La giovane, allora, si ritrova ad interfacciarsi con Serkan Bolat, un uomo facoltoso che potrebbe riabilitarle la borsa di studio. Quest'ultimo, però, non fa niente per niente: in cambio, vuole che lei gli faccia un favore, ossia che si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta... ma solo all'inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l'accordo. I due, quindi, cominciano a fingersi una coppia... ma solo all'inizio.

Love is in the Air: Cast

I due protagonisti di Love is in the air sono Eda Yildiz e Serkan Bolat: lei povera ed ambiziosa, lui ricco ed arrogante. Sono, come si vedrà sin da subito, agli antipodi; tuttavia, come spesso accade, gli opposti si attraggono. Questi personaggi sono rispettivamente interpretati da Hande Ercel e Kerem Bursin.

L'attrice, nel 2012, riesce a conquistare il titolo di Miss Turchia, anche se, ben presto, abbandonerà la carriera da modella per dedicarsi alla sua vera passione: la recitazione. In effetti, la Ercel ha interpretato diversi ruoli in diverse serie televisive turche. L'attore, allo stesso modo, ha recitato per svariate serie TV. Non ha debuttato in Turchia, bensì in Texas, dove ha persino ottenuto un importante riconoscimento, quello di miglior attore dello Stato.

Love is in the Air: Curiosità

I due attori protagonisti di Love is in the Air , Hande Ercel e Kerem Bursin, sono una coppia nella soap, ma anche nella vita reale : i due hanno ufficializzato la loro relazione nell'aprile del 2021.

, : i due hanno ufficializzato la loro relazione nell'aprile del 2021. In questa serie TV turca è presente un volto già noto ai telespettatori di Cherry Season - Le stagioni del cuore : Onem Dincer (interpretato da Neslihan Yeldan ), qui è Aydan Bolat .

: (interpretato da ), qui è . In Italia la versione che andrà in onda di Love is in the Air è quella europea, nella quale gli episodi originali sono montati in modo da formare 117 puntate; un episodio originale corrisponde a 3 episodi europei, che variano dai 40 ai 45 minuti di durata.

Non perdere la prima puntata di Love is in the Air che andrà in onda lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5 in daytime.