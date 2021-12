Love is in the Air Anticipazioni Turche: disastrosa proposta di nozze, Serkan perde Eda?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, ci rivelano che la proposta di matrimonio di Serkan si rivelerà un disastro. Ecco come reagirà Eda!

In attesa delle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5, scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni turche dell’amata soap. Serkan ed Eda si sono ritrovati e l’imprenditore è pronto a creare una famiglia con la donna della sua vita e la figlia Kiraz. Dopo aver trovato un equilibrio perfetto, il Bolat si convince a fare la proposta di nozze ad Eda, ma una serie di sfortunati eventi manderà a monte le sue romantiche intenzioni. Come reagirà la Yildiz?

Serkan vuole sposare Eda nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Dopo aver incontrato Eda grazie ad un tiro mancino del destino, Serkan si scopre ancora innamorato della paesaggista e vuole condividere con lei il resto della sua vita. Il Bolat, anche se inizialmente scioccato dalla notizia, accetta la paternità di Kiraz e si affeziona velocemente alla figlia. Desideroso di recuperare il tempo perduto, Serkan decide di creare una famiglia con Eda e Kiraz, chiedendo la mano della Yildiz. Preoccupato per la reazione che potrebbe avere la sua fidanzata, dato che l’ultima volta le nozze sono state annullate a cause del suo incidente e lei potrebbe essere ancora impaurita dal grande passo, Serkan si confida con Melo e le chiede di non parlar con nessuno del suo progetto romantico. Melo, come prevedibile, farà esattamente il contrario di quanto promesso all’imprenditore…

Anticipazioni Love is the Air: Serkan nei guai!

Melo è al settimo cielo e non può tenere l’informazione per sé. Finalmente Serkan ed Eda avranno il loro lieto fine! Melo, corteggiata dallo spasimante della Yildiz, rivela ad Aydan e Ayfer che Serkan ha intenzione di fare la proposta di nozze all’amica. L’informazione raggiunge anche Engin e Piril, che non riusciranno a contenere la gioia. Nel frattempo, ignara di tutto, Eda accetta la proposta di Serkan di recarsi ad una cena di lavoro, inconsapevole che in realtà di tratta di una cena galante con tanto di proposta finale. Purtroppo per il Bolat, una seria di eventi sfortunati metterà in pericolo il suo progetto. Deniz, ancora innamorata di Serkan, farà una scenata per non essere stata invitata alla cena di lavoro e minaccerà di presentarsi sul luogo dell’incontro, mentre Kiraz non vorrà passare la notte con le nonne e farà di tutto per convincere il padre a rimanere a casa con lei.

Love is in the Air: le Anticipazioni Turche

Serkan, con non poca fatica, riuscirà a mettere a tacere Deniz e convincere Kiraz a concedergli del tempo da solo con Eda, confessandole di voler fare una sorpresa alla sua bellissima mamma. Tutto, finalmente, sembra andare per verso giusto, fino a quando il Bolat riceverà una chiamata del padre Kemal, che gli chiede di andarlo a prendere in commissariato dove è stato arrestato. Serkan, che ancora non ha accettato l’idea che il suo padre biologico sia l’odiato socio, si rifiuta categoricamente e continua a guidare in direzione del ristorante. Eda, tuttavia, pregherà il suo fidanzato di ripensarci e aiutare Kemal. La proposta di matrimonio andrà a monte ma la Yildiz, inconsapevole di tutto, non farà neppure un passo indietro, rimanendo al fianco del suo amato.

