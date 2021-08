Love is in the Air, Anticipazioni turche: arriva la Nonna di Eda, Serkan in pericolo!

Anticipazioni TV

Le trame delle Anticipazioni turche di Love is in the Air ci rivelano che alla ArtLife arriverà Semiha Yildirim, la nonna paterna di Eda Yildiz.

Giungono incredibili Anticipazioni dalla Turchia, che riguardano le nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Dopo l’ingresso in scena di Efe Akman, la presenza della nonna paterna di Eda Yildiz si è fatta sempre più insistente e, finalmente, i telespettatori conosceranno la sua identità. La donna, Semiha Yildirim, infatti, torna in città con l’intenzione di prendere il posto di Efe e contribuire al fallimento della ArtLife, prendendo la sua personale vendetta su Serkan Bolat e il padre Alptekin.

Anticipazioni Turche Love is in the Air: arriva la nonna di Eda!

Dopo lo scandalo del quale si è reso protagonista, Efe Akman decide di abbandonare la città per far calmare le acque, annunciando che alla ArtLife arriverà la sua socia. La misteriosa donna possiede ora tutte le azioni di Efe ed è dunque uno dei maggiori investitori della società, al pari di Serkan Bolat. Incuriosite dalla nuova socia, che seppur trasferitasi da qualche giorno ha evitato accuratamente di conoscere i suoi colleghi, Eda e Melo si recano a casa della donna per scoprire qualcosa in più. Qui la Yildiz farà una scoperta del tutto inattesa: la socia di Efe altri non è che la sua odiosissima nonna paterna!

Love is in the Air, anticipazioni turche: Semiha Yildirim è la nonna di Eda

Semiha Yildirim è la nonna paterna di Eda Yildiz e non possiamo certo dire che tra le due corra buon sangue. Eda, infatti, incolpa sua nonna di aver sempre messo i bastoni tra le ruote ai suoi genitori, disgustata dal fatto che suo padre avesse scelto una persona di umili origini come sua madre per moglie. Semiha negherà, nonostante Eda sia certa delle sue accuse, e toccherà a Serkan cercare di sedare la furiosa lite scoppiata tra le due donne.

Love is in the Air, Anticipazioni: Serkan Bolat in pericolo

Semiha, furiosa per le accuse di sua nipote, confesserà di essere tornata in città per impossessarsi delle quote di Efe e distruggere dall’interno la ArtLife, ottenendo così la sua vendetta sui Bolat. È stato proprio a causa di un grave errore di Alptekin, infatti, che i genitori di Eda sono morti lasciando la Yildiz orfana. Non paga, Semiha coinvolgerà la nipote in un terribile ricatto: se lei rinuncerà a sposare Serkan, convolando a nozze con un uomo scelto da sua nonna in persona, lei in cambio non intaccherà il futuro dell’agenzia.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.