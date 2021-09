Love is in the Air Anticipazioni dal 6 al 10 settembre 2021: Balca pronta a tutto per separare Eda e Serkan!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 6 al 10 settembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 6 al 10 settembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 6 al 10 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 6 settembre 2021

L'azienda di paesaggistica che collabora con l'Art Life si ritira dalla gara d'appalto, e Eda vorrebbe sostituirla con la Harok Construction.

Puntata in onda Martedì 7 settembre 2021

Mentre Engin è alle prese con le inquietudini di Piril riguardo a un matrimonio tradizionale con molti invitati, Serkan deve affrontare un'intervista.

Puntata in onda Mercoledì 8 settembre 2021

Eda e Serkan condividono un momento molto romantico e il giovane imprenditore, mentre le racconta del programma per il viaggio a Parigi, torna a confessarle il suo amore.

Puntata in onda Giovedì 9 settembre 2021

E' l'ultimo dell'anno e Serkan vorrebbe trascorrerlo con Eda, ma Balca, la nuova arrivata, fa di tutto per separarli e stare con Serkan.

Puntata in onda Venerdì 10 settembre 2021

E' il giorno prima di Capodanno, Serkan e Eda sono appena rientrati in Art Life dopo aver comprato i regali per i dipendenti, e trovano Semiha sul piede di guerra.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.