Love is in the Air Anticipazioni 8 settembre 2021: Pericolo! La nonna di Eda è la nuova socia di Serkan...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'8 settembre 2021. Nell'episodio della soap di Canale5, arriva il nuovo socio di Serka. È la terribile nonna di Eda!

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'8 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, Eda ha preparato una sorpresa per festeggiare il compleanno di sua zia Ayfer. La ragazza, insieme alle amiche, a Serkan, Aydan, Seyfi, Piril ed Erdem, ha organizzato una giornata di pattinaggio sul ghiaccio. Il Bolat approfitta della situazione per confessarle nuovamente il suo grande amore e stavolta Eda sembra sciogliersi tra le sue braccia. Dopo la bellissima esperienza sui pattini, tutta l'Art Life deve affrontare l'arrivo del nuovo socio, che prenderà il posto di Efe. Questo si rivelerà essere la nonna della Yildiz che, ovviamente, andrà su tutte le furie.

Anticipazioni Love is in the Air: La romantica confessione di Serkan!

Eda ha gettato la spugna, Serkan ha vinto la scommessa. Dopo aver saputo da Suzi che Balca ha un ex fidanzato di cui è ancora innamorata, la Yildiz si è calmata. La nuova PR è sicuramente attratta dal Bolat ma non intende conquistarlo... almeno così le viene fatto credere. La realtà, come ci rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air e come abbiamo visto nelle puntate scorse, è molto diversa. Ma Eda riesce a rilassarsi tanto che organizzerà una serata speciale per festeggiare il compleanno di sua zia Ayfer. La fioraia penserà di passare la giornata su una pista di pattinaggio sul ghiaccio e coinvolgerà tutti i suoi amici, compresi Aydan e Seyfi. Serkan approfitterà di questa occasione per confessarle ancora una volta di essere innamorato di lei. E non si lascerà scappare l'occasione di dimostrarglielo durante la loro cena a Parigi, città in cui non è mai stato perché aspettava il vero amore per andarci. Tutto fa presagire che tra i due protagonisti della soap, le cose possano tornare alla normalità. Ma gli imprevisti sono dietro l'angolo.

La nonna di Eda è la nuova socia di Serkan in Love is in the Air Anticipazioni 8 settembre 2021

Serkan ed Eda sembrano tornati quelli di una volta e l'Art Life festeggia la vittoria della gara d'appalto. Tutto sembra andare per il meglio. Peccato però che ci sia un piccolo ma non trascurabile particolare: il nuovo socio, anzi la nuova socia! Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che in ufficio arriverà il fantomatico partner di Efe, quello che per diverso tempo è rimasto nell'ombra. Costui anzi - lo abbiamo detto - costei, si rivelerà essere la nonna di Eda. La signora Semiha arriverà a Istanbul decisa a far fruttare le sue quote della holding e recuperare il suo rapporto con la nipote. Ma le sue intenzioni si riveleranno per nulla pacifiche. Metterà subito in chiaro: è venuta per Eda e sua nipote dovrà fare quello che dirà lei, allontanandosi per sempre dai Bolat. È chiaro che per la fioraia sarà un duro colpo. La sua nemica numero 1 è davanti a lei e non vuole proprio andarsene!

Love is in the Air Anticipazioni: Eda contro sua nonna!

Eda non accetterà di avere sua nonna in mezzo ai piedi. Dopo vent'anni lei si ripresenta nella sua vita e cerca pure di dettare legge. Non è tollerabile! Ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per la bella Yildiz non sarà facile mettere a tacere la sua “dolce nonnina”. Lo scontro è quindi dietro l'angolo e Serkan dovrà fare di tutto per evitare che le cose degenerino così tanto da fare del male sia alla sua amata che alla sua azienda. Intanto Ayfer, ancora all'oscuro di tutto, riceverà un invito dallo chef Alessandro. Ma timida e impacciata com'è, dovrà chiedere l'aiuto di Aydan per organizzare un evento degno dello stellato.

