Love is in the Air Anticipazioni 30 dicembre 2021: Aydan vuole Kiraz tutta per sé!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan vuole portare Kiraz lontana dalla famiglia Yildiz.

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 30 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan ha reagito male alla notizia di avere una figlia ed Eda, sconvolta e amareggiata, attende che l’imprenditore decida se assumersi le proprie responsabilità. Mentre Ayfer e Melo, ignare di tutto, sono allarmate dall’improvvisa scomparsa di Eda, Aydan perde la testa e vuole sottrarre Kiraz alla madre e crescerla come una vera Bolat. La madre di Serkan viene fermata da Engin e Seyfi, ma non sarà facile farle cambiare idea su ciò che è giusto per la nipote.

Aydan prende una decisione nella Puntata di Love is in the Air del 30 dicembre 2021

Aydan ha scoperto di essere nonna e non potrebbe essere più entusiasta. L’unico neo rimane il cognome di Kiraz e il fatto che la bambina stia crescendo tra gli Yildiz, che Aydan reputa una famiglia senza arte né parte. La madre di Serkan vuole, a tutti i costi, portare via Kiraz da Eda ma viene momentaneamente fermata dall’intervento di Seyfi ed Engin, che cercano di farla ragionare. Portare Kiraz lontano dalla madre, infatti, non può che nuocere alla nipotina.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda sparisce nel nulla

Dopo aver detto tutta la verità a Serkan, Eda sente di essere in un orribile limbo ed è incapace di reagire alla pressione. Il Bolat ha detto chiaramente che non avrebbe mai voluto una figlia, ma sembra anche certo di voler far parte della vita di Kiraz. Mente attende che il suo ex fidanzato decida cosa fare, Eda sparisce dai radar, facendo preoccupare terribilmente Ayfer e Melo, che sono ignare di tutto.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda sempre più confusa

Mentre Aydan minaccia vendetta, Ayfer e Melo si preoccupano per lei, Eda è chiusa in sé stessa. La Yildiz è ferita dalle parole di Serkan, che ha ammesso che le avrebbe chiesto di abortire e non portare a termine la gravidanza, pur di non diventare padre. La situazione è confusa e alla Yildiz non resta che attendere che Serkan prenda una decisione.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.