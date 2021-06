Love is in the Air Anticipazioni 18 giugno 2021: Passione sotto le stelle per Eda e Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 giugno 2021. Nell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda e Serkan passano la notte insieme dopo aver impedito il divorzio tra Birol e Sevil.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, il viaggio ad Antalya si sta rivelando più difficile del previsto. Birol, il cliente di Serkan, sta divorziando e questo rischia di compromettere la firma del contratto. Il Bolat ed Eda cercano di far tornare la pace nella coppia e questo clima passionale finisce per contagiarli. I due passano infatti una romantica notte sotto le stelle e salutano l'alba sotto le acque limpide di una cascata. Tutto questo all'oscuro di Selin, Engin e Piril, preoccupati che Serkan faccia tardi alla cerimonia di premiazione che si terrà quella mattina.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan novelli Cupidi

Il lavoro ad Antalya si sta rivelando molto più complesso del previsto. Birol ha informato Serkan che lui e sua moglie, sua socia, stanno divorziando. Sevil non ha nessuna intenzione di firmare il contratto e il lavoro dell'architetto potrebbe sfumare da un momento all'altro. Il Bolat ha però ancora una carta da giocare e invita la coppia di clienti a cena. Sarà una serata a quattro, loro due più lui ed Eda. Serkan vorrebbe che la Yildiz gli desse una mano a convincere Sevil a cambiare idee e la fioraia accetta di buon grado di dargli una mano. Intuendo che tra lei e Birol ci sia ancora un forte sentimento, Eda spinge la sua nuova amica a dare un'altra possibilità al marito e sembra che le sue parole facciano breccia nel suo cuore. Birol e consorte fanno pace e sono pronti a portare a termine gli accordi. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che marito e moglie avranno una precisa richiesta da fare a Serkan e l'architetto non potrà rifiutare!

Passione sotto le stelle per Eda e Serkan in Love is in the Air del 18 giugno 2021

Birol e Sevil chiederanno a Serkan di dare a Eda il compito di curare gli esterni del loro golf hotel. L'architetto, colpito da questa richiesta, non potrà certo rifiutare. La Yildiz ha fatto un gran bel lavoro con i suoi clienti e ora non può tirarsi indietro. Tutti sono molto stupiti per la novità, soprattutto Selin e Piril. Le due donne non hanno ancora accettato che la fioraia stia prendendo così tanto posto in azienda oltre ovviamente ad aver conquistato il cuore del Bolat. Tornati in camera, Serkan ed Eda si preparano per la notte o meglio Eda si prepara per dormire. Il manager ha altro in mente. Sta preparando uno zaino per passare la notte fuori e la sua compagna, molto incuriosita, scalpita per poterlo seguire. Vuole proprio capire dove stia andando. L'architetto cede alle sue richieste e la porta ai piedi della Porta di Apollo, un luogo magico e ricco di storia, da cui vedere la pioggia di stelle cadenti prevista per quella sera. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che i due passeranno tutta la serata insieme e che la romantica avventura li porterà a salutare l'alba tra le acque cristalline di una cascata tra le alte montagne di Antalya.

Love is in the Air Anticipazioni: Kaan mette in moto il suo piano

Serkan ed Eda passeranno la notte insieme e torneranno alle prime luci dell'alba. Piril, Selin ed Engin sono in ansia. Il Bolat non ha avvertito nessuno di loro e non risponde neanche al cellulare. I tre sono preoccupati che sia successo qualcosa e che l'architetto faccia tardi alla cerimonia di premiazione che si terrà di lì a poche ore. Serkan deve ritirare un importante riconoscimento come miglior professionista turco dell'anno e per lui è un'occasione d'oro. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la giornata prenderà una brutta piega. Kaan ha un piano per distruggere Serkan e lo metterà in pratica. Uno stuolo di paparazzi si presenterà all'evento, con il chiaro intento di indagare sul misterioso contratto di fidanzamento tra il ricco Serkan Bolat e la povera Eda Yildiz.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.