Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 giugno 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 giugno 2025 - Ridge sarà costretto a richiamare a casa i suoi fratelli ma solo Thorne risponderà alla sua chiamata. Eric dovrà anticipare la festa d’addio dopo aver capito che le sue condizioni di salute stanno peggiorando più velocemente di prima. Il patriarca informerà la famiglia e Steffy nasconderà a fatica il suo turbamento. Carter informerà Ridge che suo padre ha modificato il suo testamento e gli ha affidato la procura medica. Lo stilista capirà che il tempo stringe e deciderà di chiamare i suoi fratellini per invitarli a tornare a casa. Solo Thorne potrà farlo e Ridge si preparerà a dirgli tutta la verità, consapevole che per lui sarà uno shock... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 17 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 17 giugno 2025 - a Casa Dicleli tutto è pronto per il ritorno di Kahraman, il quale sta per essere dimesso dall'ospedale. Ilknur detta ordini, ma Oznur la zittisce, ricordandole che quasi sicuramente gli sposi la licenzieranno in tronco non appena rientreranno, visto che ha spettegolato su Oylm e Tolga. Intanto, Yesim recupera finalmente i soldi della cauzione, ma si rifiuta di consegnarli a Tarik. Quest'ultimo, invece, viene avvisato da Azra che la pennetta usb con cui la moglie lo ricatta è in realtà vuota. Nel frattempo, Guzide si sta recando di nuovo da Dundar, e stavolta con i risultati del test del DNA. Sarà lui il vero figlio della giudice? Sta di fatto che quando Guzide si lascerà andare ad un gesto d'affetto nei suoi confronti, Dundar non sembrerà gradire... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 17 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 17 giugno 2025 - Bahar, che era sempre piuttosto diffidente nei confronti di Arif, sembra stia iniziando a cambiare idea su di lui: pare non avere più paura, anche e soprattutto perché Arif sta compiendo dei gesti premurosi nei suoi confronti. Yusuf, però, sta osservando questo avvicinamento con sospetto. In un secondo momento, la giovane, stremata dagli estenuanti turni di lavoro, perde i sensi mentre è in sartoria; cadendo, rompe un ferro da stiro. Sema pretende che Bahar glielo risarcisca, ma quest'ultima non ha modo di accontentarla... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 17 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 17 giugno 2025 - Devin ha appena scoperto di essere in dolce attesa. Al settimo cielo, la rossa corre a dare la bella notizia ad Aslan. Quest'ultimo è felice come non mai, anche se poco dopo viene assalito da una forte ansia per il futuro della loro famiglia disastrata che sta per allargarsi. Parallelamente, Bedri sta affrontando coraggiosamente il nipote di un criminale il cui obbiettivo è quello di prendere il controllo del porto. Il giovane sembra voler sfogare tutta la sua frustrazione per i problemi che ha con Ilyas... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 17 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 giugno 2025 - Martina rimarrà spiazzata da una verità inaspettata. Julia confiderà alla marchesina di aver scoperto che Jana e Curro sono fratelli. La figlia di Margarita non riuscirà a credere alle sue orecchie e farà molta fatica ad abituarsi a questa idea. Dovrà però cercare di non pensarci e dare invece una mano a Manuel, felice di partecipare alla merenda organizzata dal suo amico, nella quale vuole presentare Jana come sua fidanzata. I due cugini decideranno di dare alla giovane cameriera alcuni abiti di Leonor affinché possa apparire al meglio. I marchesi non saranno per nulla contenti di questa scelta. Intanto Margarita tornerà ad avere dei dubbi sulle sue nozze e comincerà a indagare sul passato amoroso del suo futuro marito... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

