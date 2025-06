La forza di una donna Anticipazioni 17 giugno 2025: Bahar ed Arif si avvicinano, ma a qualcuno non sta bene!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 17 giugno 2025 su Canale 5, ci svelano che Yusuf osserva con sospetto l'avvicinamento tra Bahar ed Arif...

Leggendo le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 giugno 2025 alle 14:35, Bahar, che era sempre piuttosto diffidente nei confronti di Arif, sembra stia iniziando a cambiare idea su di lui: pare non avere più paura, anche e soprattutto perché Arif sta compiendo dei gesti premurosi nei suoi confronti. Yusuf, però, sta osservando questo avvicinamento con sospetto. In un secondo momento, la giovane, stremata dagli estenuanti turni di lavoro, perde i sensi mentre è in sartoria; cadendo, rompe un ferro da stiro. Sema pretende che Bahar glielo risarcisca, ma quest'ultima non ha modo di accontentarla...

La forza di una donna: Bahar cambia idea su Arif...

Bahar ed Arif non sono partiti con il piede giusto. In un primo momento, infatti, quest'ultimo si è dimostrato poco comprensivo nei confronti della poverina, e spesso e volentieri addirittura scortese ed aggressivo. Per tale ragione, Bahar ha capito di doversi guardare le spalle anche da Arif, il quale era soltanto uno dei tanti che non sapeva trattarla con gentilezza e rispetto. Tuttavia, a quanto pare le cose tra di loro stanno cambiando: il loro rapporto sta per assumere un'altra forma, e questo mutamento non passerà inosservato...

Yusuf sospettoso... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ha smesso di essere diffidente nei confronti di Arif, ma soprattutto ha smesso di avere paura di lui. Di recente, Arif ha cambiato atteggiamento nei suoi riguardi, tanto che ha persino cominciato a compiere dei gesti premurosi. Yusuf si è reso conto dell'evoluzione che c'è stata nel rapporto tra suo figlio e l'inquilina che deve sbattere fuori casa, e storce il naso. L'uomo osserva con sospetto questo strano avvicinamento... Che cosa sceglierà di fare a questo punto? Yusuf farà finta di niente oppure prenderà in mano la situazione?

Bahar si sente male, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 17 giugno 2025 de La forza di una donna

Per riuscire a mantenere i suoi figlioletti, Bahar si vede costretta a lavorare tutto il giorno: non ha nessun altro su ci poter contare. Per questo motivo, la ragazza deve lasciare i bambini da soli la notte, e rinunciare a dormire a sufficienza. Così, stremata dai disumani e massacranti turni di lavoro, mentre si trova in sartoria e sta svolgendo una delle sue tante mansioni, Bahar perde i sensi e cade a terra. A causa di questa caduta, la disgraziata finisce con il rompere inavvertitamente un ferro da stiro, che ora Sema pretende che le risarcisca. Peccato che Bahar non abbia le disponibilità economica per soddisfare la sua richiesta...

