Tradimento Anticipazioni Puntate dal 15 al 21 giugno 2025: Sezai ha un malore

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 15 al 21 giugno 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 15 al 21 giugno 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Anticipazioni Tradimento: Tolga e Oylum in trappola

Serra gioca con la mente di Tolga, facendogli credere che la sera precedente tra loro ci sia stato qualcosa di più, ma lui non ricorda perché ha bevuto troppo. Serra confida ad Azra di aver fatto internare Selin in un istituto psichiatrico. Nel frattempo, Ipek trama vendetta contro Yesim e coinvolge Azra che accetta volentieri poiché infelice di essere stata ridotta al ruolo di colf e baby-sitter. Quando Yesim e Umit vengono invitati a un programma TV, Tolga affronta il padre sospettando che abbia una nuova relazione, e così parlano anche della situazione di Selin. Azra fa visita a Serra per saperne di più sulla sorella mentre Tolga incontra Asli, un’amica di vecchia data tornata dall’India. Volendo far tornare insieme Tolga e Oylum, Asli organizza un incontro a sorpresa e li lascia soli in casa ma, mentre si trova in giardino, viene raggiunta da un proiettile sparato da una coppia di vicini durante un furioso litigio. Dopo l’accaduto, Tolga e Oylum vengono convocati dalla polizia per testimoniare sull’incidente ma Kahraman, insospettito, si reca in commissariato e scopre che la sua promessa sposa era con il suo ex.

Tradimento Anticipazioni: Tarik ricattato

Mike, investigatore privato assunto da Kadir Akinaslan, si presenta da Tarik perché possiede foto compromettenti che provano la relazione tra la moglie di Kadir e il suo migliore amico, Kaya Erduz. L’uomo vuole 100 mila dollari ma Tarik lo manda via. Mike si rivolge direttamente a Guzide e Yesim, avendo ascoltato tutto, offre 50 mila dollari per le foto. Ovviamente Yesim ha un piano ovvero estorcere a Tarik la somma necessaria per pagare Mike, ma l’uomo non cede. Nel frattempo, la vedova di Kadir appare in una trasmissione TV con l’intento di screditare Yesim e Umit. In seguito, Yesim recupera i soldi della cauzione ma si rifiuta di consegnarli a Tarik. Nel frattempo, Azra lo informa lo che la chiavetta USB con cui Yesim lo ricatta è in realtà vuota.

Tradimento: Kahraman è salvo

Kahraman si risveglia dopo l’intervento chirurgico, e tutti sono felici, in particolare Oylum. In casa Dicleli fervono i preparativi per il ritorno di Kahraman mentre Ilknur assume un tono autoritario ma Oznur le ricorda che rischia il licenziamento per aver sparlato di Oylum e Tolga. Quando Kahraman chiama Oylum, in commissariato per testimoniare, lui si insospettisce e così la raggiunge, scoprendo la verità: Tolga era con lei.

Anticipazioni Tradimento: Guzide trova suo figlio

Guzide si reca di nuovo da Dundar per mostrargli il risultato del test del DNA ma lui si mostra molto freddo. Nel frattempo Sezai ha un malore e finisce in ospedale e Ipek accusa immediatamente la giudice. Nazan confessa a Guzide che Ipek e Oltan hanno una relazione, poi la invita a parlare ancora con Dundar Terzioglu dato che potrebbe essere il suo figlio biologico. Sezai si riprende e si reca a cena con Kadriye Bedel, mentre Guzide e Tarik decidono di affrontare Dundar rivelandogli la possibilità che sia loro figlio. Il giovane imprenditore, tuttavia, è convinto che sia una trappola orchestrata dai suoi nemici e li caccia via. Mentre Guzide vuole interrompere le ricerche, Sezai è amareggiato il comportamento della giudice e si rivolge a Ozan in cerca di supporto.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.