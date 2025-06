La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 16 al 20 giugno 2025: Bahar rischia lo sfratto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate de La forza di una donna, la nuova soap in onda su Canale 5, in onda dal 16 al 20 giugno 2025. Ecco le trame.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 16 al 20 giugno 20255

Lunedì 16 giugno 2025

Nisan nutre un forte rancore nei confronti di Bahar e la situazione si fa sempre più insopportabile, soprattutto se messo a confronto con l’atteggiamento protettivo dei suoi nonni. Quando Hatice decide di regalare a Bahar uno scaldabagno, permettendole finalmente di offrire ai suoi figli il conforto di una doccia calda, la tensione tra madre e figlia raggiunge un nuovo apice.

Martedì 17 giugno 2025

I timori che Bahar nutriva verso Arif cominciano a svanire, anche grazie ad alcuni gesti premurosi dell’uomo, anche se Yousuf osserva con sospetto questo avvicinamento. Stremata dai doppi turni di lavoro, Bahar perde i sensi in sartoria. Cadendo, tuttavia, rompe un ferro da stiro e Sema pretende che glielo risarcisca. Bahar è già in grave difficoltà economica, riesce a stento a sfamare i suoi bambini, di certo non può permettersi di ripagare il danno.

Mercoledì 18 giugno 2025

Musa si sfoga con Bahar, temendo che la moglie Jale voglia lasciarlo. Poi Musa si dimostra disponibile ad ascoltare Bahar anche quando si tratta di gestire il piccolo Bora, rendendosi conto di quanto l’esperienza materna della donna sia una qualità preziosa. Enver prova a convincere Hatice ad accogliere Bahar e i nipoti nella loro vita, ma non c’è niente da fare. Nel frattempo, Sirin viene convocata dal professore per le continue assenze a scuola e lei inventa una bugia, dando tutta la colpa alla madre.

Giovedì 19 giugno 2025

Yeliz propone a Bahar di partecipare alla festa di compleanno di Teoman e alla fine la convince a lasciare i bambini a Durdane. Dopo aver Bahar scoperto di essere stata ingannata, partecipa alla cena, spegnendo però ogni illusione sentimentale di Hakan. Tornata a casa, Bahar scopre che i suoi figli hanno letto un articolo che parla di Sarp come un pervertito, questione che ha molto turbato Nisan e decide così parlare con i bambini per chiarire la verità. Le brutte notizie non sono finite: con un biglietto di Yusuf che le comunica lo sfratto imminente. Disperata, Bahar si rivolge ad Arif per convincere suo padre a non mandarli via. Il tentativo, tuttavia, è vano.

Venerdì 20 giugno 2025

Bahar si accorge che una foto di Sarp è sparita e scopre che è stata Nisan a buttarla, così ne nasce una furiosa lite. Intanto Musa conosce Sinan ma ignaro che si tratti dell’ex di Jale, e lo invita a cena. Continuano le pressioni da parte della vicina di Yusuf per sfrattare Bahar, nel frattempo Nisan e Doruk si ammalano. Bahar non può permettersi di perdere un solo giorno di lavoro ed è costretta a chiede aiuto al nonno Enver, ma lui non è adatto al ruolo e così entra in gioco Hatice. Il riavvicinamento tra i nonni e i nipoti viene scoperto da Sirin, che reagisce con una violenta crisi di rabbia

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.