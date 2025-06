The Family Anticipazioni 17 giugno 2025: Aslan scopre che Devin è incinta. Ecco la sua strana reazione...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 17 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Devin informa Aslan di essere in dolce attesa, ma lui reagisce in modo bizzarro...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 giugno 2025 alle 16:00, Devin ha appena scoperto di essere in dolce attesa. Al settimo cielo, la rossa corre a dare la bella notizia ad Aslan. Quest'ultimo è felice come non mai, anche se poco dopo viene assalito da una forte ansia per il futuro della loro famiglia disastrata che sta per allargarsi. Parallelamente, Bedri sta affrontando coraggiosamente il nipote di un criminale il cui obbiettivo è quello di prendere il controllo del porto. Il giovane sembra voler sfogare tutta la sua frustrazione per i problemi che ha con Ilyas...

The Family: Cihan ed Aslan scossi dal suicidio di Serap...

Cihan sta ancora cercando di riprendersi dal terribile lutto che lo ha colpito, ossia dalla morte dell'amata moglie Serap. Anche Aslan è piuttosto scosso, tanto dal suicidio dell'avvocatessa quanto dalla sua agghiacciante confessione; infatti, lui fa molta fatica ad accettare che suo padre abbia abusato sessualmente di una ragazzina, tanto che, in un impeto di rabbia, decide di fare in modo che il nome di Yusuf non venga più associato a quello di nessuno dei Soykan. Dopo questa sconvolgente notizia, però, Aslan ne sta per ricevere un'altra decisamente più bella...

Aslan scopre che Devin è incinta... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Devin, ancora scossa dagli ultimi drammatici avvenimenti, ha iniziato ad avere degli strani malesseri; allora, ha chiesto a Nedret di accompagnarla a fare dei controlli, grazie ai quali ha scoperto che presto avrebbe potuto coronare il suo più grande sogno, quello di maternità: è in dolce attesa. Felice come non mai, la psicologa corre a dare la bella notizia ad Aslan. Il biondo è contentissimo, anche se all'improvviso viene assalito dai dubbi e dall'ansia al pensiero che la loro famiglia disastrata sta per allargarsi con l'arrivo di una creatura innocente...

Bedri furibondo, nelle Anticipazioni della puntata del 17 giugno 2025 di The Family

Bedri è fuori di sé. Il giovane ha scoperto che tutta al sua vita è stata una menzogna, poiché l'unica persona di cui si fidava davvero, sua madre Hulya, gli ha sempre tenuta nascosta la verità sulle sue origini. Ora, Bedri sta affrontando con grande coraggio il nipote di un noto criminale il cui obiettivo è quello di prendere il pieno controllo del porto turistico. Dal modo in cui agisce, sembra proprio che il ragazzo abbia l'urgente bisogno di sfogare tutta la frustrazione per i problemi che ha con la mamma ed ancor di più con il padre biologico, ossia Ilyas...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.