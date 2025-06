The Family Anticipazioni Puntate dal 15 al 20 giugno 2025: Serap si suicida dopo aver rivelato il suo terribile segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame Aggiornate delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 15 al 20 giugno 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 15 al 20 giugno 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.00 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Domenica 15 giugno 2025

Per qualcuno è giunto il momento di cogliere l'occasione per confrontarsi in modo sincero. Serap continua ad essere sconvolta, ed è sempre più preda delle sue emozioni. L'avvocatessa si prepara a prendere di petto Hulya, rievocando il suo passato difficile; dopodiché, Serap arriva persino a prendersela con suo marito Cihan, a suo dire comunque "colpevole" di far parte della peggiore delle famiglie.

Lunedì 16 giugno 2025

Nel corso della cena per festeggiare il 95esimo compleanno di Seher, Serap "sgancia una bomba": confessa che, quando era soltanto una bambina, Yusuf Soykan abusò sessualmente di lei, e Hulya si rifiutò di crederle. Dopodiché, la giovane si toglie la vita. Aslan è sotto shock, ed è talmente tanto indignato da prendere una drastica decisione: farà in modo che il nome del padre non sarà mai più collegato a nessuno della sua famiglia. Dopodiché, Devin fa una scoperta che la lascia senza parole. La psicologa, finalmente, è in dolce attesa!

Martedì 17 giugno 2025

Devin ha appena scoperto di essere in dolce attesa. Al settimo cielo, la rossa corre a dare la bella notizia ad Aslan. Quest'ultimo è felice come non mai, anche se poco dopo viene assalito da una forte ansia per il futuro della loro famiglia disastrata che sta per allargarsi. Parallelamente, Bedri sta affrontando coraggiosamente il nipote di un criminale il cui obbiettivo è quello di prendere il controllo del porto. Il giovane sembra voler sfogare tutta la sua frustrazione per i problemi che ha con Ilyas, il padre biologico.

Mercoledì 18 giugno 2025

Hulya è preda dei sensi di colpa. Dopo la spiazzante confessione di Serap, e dopo che quest'ultima si è tolta la vita sparandosi davanti a tutti i membri della famiglia Soykan, la signora si ritrova ad un bivio. Hulya potrebbe essere sul punto di ammettere davanti alla sua fondazione di essere rimasta in silenzio quando il defunto marito, Yusuf, abusò sessualmente di Serap. Intanto, Devin ed Aslan sono in ansia al pensiero di diventare genitori, ma lui non riesce a manifestarlo apertamente. Al contempo, Ilyas, addolorato e furioso per la morte della figlia, sta escogitando un piano di vendetta contro i Soykan.

Giovedì 19 giugno 2025

Alla fine, Hulya ha fatto la sua scelta. La donna sta per fare un importante discorso alla sua fondazione. Hulya ammette - senza nascondere un po' di vergogna - le malefatte che Yusuf ha compiuto in passato, e che lei lo ha coperto restando in silenzio. Facendo pubblicamente ammenda per aver ignorato in modo indegno la sofferenza della povera Serap, e Cihan lo apprezza molto. In un secondo momento, la famiglia prova a distrarsi trascorrendo insieme il capodanno in un locale interamente riservato a loro; Aslan dà la serata libera ai suoi uomini.

Venerdì 20 giugno 2025

Nel corso della cena di capodanno, la famiglia Soykan ha subito un terribile attentato. Ora, Devin giace in stato d'incoscienza in ospedale, mentre Aslan e Cihan si preparano a mettere in atto la loro vendetta. Quest'ultimo recupera un elenco di tutti gli uomini responsabili di questo assalto, poi, insieme al "fratello", si mette sulle loro tracce per eliminarli uno ad uno. Al contempo, Hulya e Nedret stanno parlando con Iskender, Turgut ed Ekrem, per cercare di capire se, in qualche modo, possano aver aiutato Ilyas.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.