Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 giugno 2025: Thorne torna a casa, Ridge si prepara a dargli la brutta notizia

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 giugno 2025 su Canale5. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge contatterà i suoi fratelli per richiamarli a Los Angeles e dare l'addio a Eric. Solo Thorne dirà di sì.

Ridge sarà costretto a richiamare a casa i suoi fratelli ma solo Thorne risponderà alla sua chiamata. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Eric dovrà anticipare la festa d’addio dopo aver capito che le sue condizioni di salute stanno peggiorando più velocemente di prima. Il patriarca informerà la famiglia e Steffy nasconderà a fatica il suo turbamento. Carter informerà Ridge che suo padre ha modificato il suo testamento e gli ha affidato la procura medica. Lo stilista capirà che il tempo stringe e deciderà di chiamare i suoi fratellini per invitarli a tornare a casa. Solo Thorne potrà farlo e Ridge si preparerà a dirgli tutta la verità, consapevole che per lui sarà uno shock.

Beautiful Anticipazioni: Eric deve anticipare la festa

Eric è crollato sul pavimento e ha faticato a riprendersi. Questo nuovo malore ha messo in allarme il Forrester, che purtroppo ha capito che il tempo a sua disposizione – già poco da tempo – si è ridotto drasticamente e presto finirà. Per questo non potrà aspettare e sarà costretto ad anticipare la festa per potervi partecipare senza preoccupare la sua famiglia. Donna sarà molto in ansia per lui e nonostante sia ancora in disaccordo con lui sul party, deciderà di dargli una mano e di stargli come sempre vicino.

Beautiful Anticipazioni 17 maggio 2025: Ridge costretto a chiamare i suoi fratelli

Eric informerà tutti di voler anticipare la festa e la cosa farà preoccupare la sua famiglia, che comprenderà subito che la decisione del patriarca è stata obbligata. Steffy farà molta fatica a dissimulare la sua preoccupazione e dovrà fare ricorso a tutto il suo sangue freddo per riuscirci. Ridge sarà costretto a fare una cosa che rimanda da tempo. Quando Carter lo informerà che Eric ha modificato il testamento e gli ha affidato la procura medica, lo stilista comprenderà che non c’è più tempo e chiamerà i suoi fratelli per riportarli a casa prima che sia troppo tardi.

Thorne torna a casa, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge contatterà i suoi fratelli e li inviterà a tornare a casa il prima possibile. Il Forrester sarà molto preoccupato ma cercherà di non far emergere nulla nella sua telefonata. L’unica persona che dirà sì al rientro a Los Angeles sarà Thorne. Il secondogenito di Eric – in realtà primogenito del patriarca – accetterà l’invito del fratello e lo informerà del suo arrivo. Ridge ha spezzato il cuore a Zende e si preparerà a fare lo stesso con il fratellino, a cui dovrà rivelare la triste notizia che presto farà soffrire tutta la loro famiglia.

