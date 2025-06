La Promessa Anticipazioni dal 15 al 21 giugno 2025: Pelayo rivela a tutti che Catalina è incinta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella seconda settimana di giugno 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 15 al 21 giugno 2025 su Rete4.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 15 al 21 giugno 2025. Nella settimana ci aspettano trame sempre più intriganti e misteriose. Prima di scoprire le anticipazioni complete degli episodi, ecco un piccolo riassunto di cosa vedremo: Jana e Manuel si accorgeranno che Don Romulo è trattato con severità in carcere e le sue condizioni fisiche e mentali sono precarie. Vera scopre che Lope ha rivelato a Simona e Candela la verità su di lei mentre Pelayo confessa ai marchesi che Catalina è incinta. Manuel informa i suoi genitori di volere che la sua amata si trasferisca a vivere ai piani nobili insieme a loro.

Domenica 15 giugno 2025

Simona spinge Vera a rivelarle ogni cosa e Candela le dà manforte dicendole che entrambe sanno chi è e che a dirglielo è stato Lope. Teresa si spaventa quando vede la foto di Marcelo su un giornale. I due decidono di strappare la pagina da tutte le copie che sono presenti a palazzo. Don Alonso è molto preoccupato per Don Romulo e vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo mentre Cruz, nonostante le preghiere del maggiordomo, non vuole di reintegrare Pia.

Lunedì 16 giugno 2025

Manuel va a fare visita a Romulo in carcere e nota che il maggiordomo subisce dei trattamenti molto severi dai suo carceriere. Il ragazzo si confida con Jana e le rivela anche la sua intenzione di portarla con sé per una merenda con amici. La giovane, sebbene felice di passare del tempo con il suo amore, appare piuttosto turbata dai fatti. Intanto Manuel torna a pensare al povero Don Romulo e si mette all’opera per riuscire a scarcerarlo. Ayala informa Margarita di aver fissato la data del loro matrimonio mentre Don Ricardo rimprovera Petra per non aver provveduto come si deve alla pulizia della camera del conte.

Martedì 17 giugno 2025

Julia fa una confidenza molto importante a Martina; la ragazza le rivela di aver scoperto che Jana è la sorella di Curro. La marchesina fatica a credere che il suo innamorato e l’ex cameriera siano fratelli ma cerca di non pensarci e si prodiga per aiutare Jana. Lei e Manuel decidono di dare alla giovane alcuni abiti appartenuti a Leonor affinché possa partecipare alla merenda con gli amici del marchesino. Intanto Margarita torna ad avere dei dubbi sulle sue nozze.

Mercoledì 18 giugno 2025

Burdina è certo di avere le prove sufficienti a condannare Romulo per l’omicidio di Don Gregorio. Vera è delusa e non riesce a credere che Lope l’abbia tradita facendosi sfuggire la verità sulla sua identità. La giovane è molto risentita e nonostante le cuoche le abbiano promesso di non dire nulla, ha comunque molta paura. Don Ricardo cerca di convincere Alonso a non dare retta alla marchesa e a reintegrare la povera Pia mentre Teresa e Marcello, correndo molti pericoli, riescono a eliminare ogni pagina di giornale con la foto del ragazzo.

Giovedì 19 giugno 2025

Catalina manda via Pelayo dalla tenuta ma senza dare spiegazioni a nessuno; è lui a svelare le motivazioni dietro alla scelta della marchesina. Il conte confessa alla famiglia de Lujàn che Catalina è incinta. La ragazza è costretta ad ammettere che è vero e Pelayo decide di proteggerla dallo scandalo, fingendo di essere il padre del bambino che aspetta. Intanto Manuel scopre che la merenda organizzata dal suo amico Jacobo è stata annullata. Lope cerca di recuperare con Vera ma lei, furiosa, ha intenzione di lasciare la tenuta e di chiudere con lui una volta per tutte. La giovane non riesce proprio a perdonarlo. Marcelo invece comincia finalmente a integrarsi nel gruppo e a conquistare la fiducia dei suoi colleghi.

Venerdì 20 giugno 2025

Santos ha lasciato la tenuta per cercare risposte su sua madre e si è recato nel suo paese d’origine, da cui fa ritorno dopo qualche giorno. Il ragazzo è riuscito a ottenere solo dei dettagli confusi e pare che nessuno conosca i suoi genitori. Il giovane non ha nemmeno trovato la tomba della sua mamma. Dopo averne parlato con Petra, Santos capisce che Don Ricardo lo ha depistato mentendogli sulle sue origini. Manuel comunica ai suoi genitori la sua volontà che Jana si trasferisca a vivere nei piani nobili della tenuta e ribadisce di volerla sposare. Il marchesino non ha alcuna intenzione di rinunciare a questo sogno e non rinuncerà alla sua felicità, non dopo tutto quello che subito durante il matrimonio con Jimena. Don Alonso e Cruz vanno su tutte le furie.

Sabato 21 giugno 2025

Vera dà le sue dimissioni e prende accordi con i maggiordomi per lasciare la tenuta una volta che Petra avrà trovato una sostituta. Lope tenta di fermarla. Margarita comincia ad avere dei dubbi sul suo futuro marito e indaga sul suo passato sentimentale. Maria comincia a guardare Marcelo con occhi diversi e Simona e Candela se ne accorgono. Cruz e Don Alonso, sconvolti da Catalina e da Manuel, devono trovare una soluzione ai loro problemi. I due pensano che il matrimonio tra la marchesina e Pelayo debba avvenire il più presto possibile, affinché la gravidanza non desti scandalo. Jana va a trovare Don Romulo in carcere e si rende conto pure lei che il maggiordomo è trattato malissimo e questo sta avendo su di lui delle ripercussioni fisiche e mentali.

