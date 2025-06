La Promessa Anticipazioni 17 giugno 2025: Martina è sconvolta dalla verità su Jana ma deve comunque aiutarla!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Julia rivela a Martina di sapere chi è davvero Jana mentre Margarita tornerà a dubitare di Ayala e deciderà di indagare sul suo passato.

Martina rimarrà spiazzata da una verità inaspettata. Nella puntata de La Promessa in onda il 17 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Julia confiderà alla marchesina di aver scoperto che Jana e Curro sono fratelli. La figlia di Margarita non riuscirà a credere alle sue orecchie e farà molta fatica ad abituarsi a questa idea. Dovrà però cercare di non pensarci e dare invece una mano a Manuel, felice di partecipare alla merenda organizzata dal suo amico, nella quale vuole presentare Jana come sua fidanzata. I due cugini decideranno di dare alla giovane cameriera alcuni abiti di Leonor affinché possa apparire al meglio. I marchesi non saranno per nulla contenti di questa scelta. Intanto Margarita tornerà ad avere dei dubbi sulle sue nozze e comincerà a indagare sul passato amoroso del suo futuro marito.

La Promessa Anticipazioni 17 giugno 2025: Martina sconvolta dalla rivelazione di Julia su Jana

Julia ha scoperto la verità su Jana e Curro e non potrà esimersi dal raccontarlo a Martina. La ragazza rivelerà alla marchesina che la cameriera, che sta facendo battere il cuore a Manuel, è in realtà la sorella del baronetto. Per la figlia di Margarita sarà un vero shock. Comincerà a interrogarsi su come tutto questo possa essere possibile e vorrà avere le risposte che cerca ma dovrà trovare l’occasione giusta per parlarne faccia a faccia con Curro, che sembra però fin troppo preso da Julia e dal debito che sente di avere con lei. Martina continuerà a esserne gelosa e faticherà sempre più a tenere questo sentimento per lei.

La Promessa Anticipazioni: Martina e Manuel aiutano Jana

Martina cercherà di non farsi tormentare dalla scoperta fatta su Jana e si concentrerà sul dare una mano a suo cugino. Manuel sa che Jana è stata umiliata dai suoi genitori e intende mettere un freno a questa situazione. La merenda organizzata dal suo amico Jacobo fa al caso suo. Il giovane vorrà presentare la sua amata come sua fidanzata ufficiale ma avrà bisogno dell’aiuto di Martina. I due cugini prenderanno i vestiti di Leonor e li faranno indossare alla cameriera, affinché possa presentarsi al meglio all’evento che l’aspetta. I marchesi lo verranno a sapere e si infurieranno, sempre più convinti che Jana debba stare lontano dalla loro famiglia.

Margarita indaga su Ayala, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Il rapporto conflittuale tra Ayala e Petra e il nervosismo che ne è scaturito hanno allarmato Margarita. La marchesa non riesce a capire come mai il suo fidanzato abbia così tanta fretta di sposarsi e non abbia rallentato i preparativi neanche davanti all’arresto di Manuel. La madre di Martina comincerà a rendersi conto che il conte non le sta dicendo tutto su di lui e che Petra c’entra qualcosa con il suo misterioso passato. Margarita tornerà ad avere dei dubbi sul matrimonio ma comincerà anche a indagare su Ignacio, speranzosa che i suoi timori siano infondati.

