Beautiful Anticipazioni Puntate dal 15 al 21 giugno 2025: Thorne e Bridget tornano a casa da Eric ma sarà per l'ultima volta!

Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 15 al 21 giugno 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap in onda su Canale5.

Beautiful continua ad appassionarci con le sue trame sempre più avvincenti. Ma cosa succederà nelle puntate in onda dal 15 al 21 giugno 2025? Le anticipazioni settimanali della Soap - in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5 - ci rivelano che Eric anticiperà la festa per dire addio alla sua famiglia mentre Ridge chiamerà i suoi fratelli per invitarli a tornare al più presto a casa. Gli unici a ritornare a Los Angeles saranno Thorne e Bridget che scopriranno con orrore la verità sul loro padre. Mentre tutti saranno al party, Finn si tratterà in ufficio per occuparsi di una faccenda che sembra più importante di stare accanto a sua moglie in questo momento. Cosa starà combinando il dottore?

Vediamo cosa ci rivelano le trame delle puntate di Beautiful in onda da domenica 15 giugno a sabato 21 giugno 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio:

Domenica 15 giugno 2025

Eric sviene e crolla sul pavimento di Villa Forrester. Donna si spaventa moltissimo soprattutto perché il Forrester non riesce a ripredersi subito. Intanto alla Forrester Creations, nell’ufficio di progettazione, scoppia una lite furibonda tra Zende e RJ.

Zende accusa RJ di essere stato scelto come collaboratore del nonno solo perché figlio di Brooke e Ridge. Il figlio di Kristen punta il dito contro il cugino che non ha nemmeno studiato moda e manca della preparazione necessaria per lavorare in una maison di moda così lussuosa com’è quella della loro famiglia. RJ non nega di non avere il talento suo o di suo fratello ma non può dire altro altrimenti tradirà la promessa fatta a Eric e a suo padre.

Lunedì 16 giugno 2025

Hope raggiunge Brooke e Ridge e scopre che Eric vuole organizzare una festa a Villa Forrester. La ragazza confessa a sua madre e allo stilista di aver paura che il patriarca si stanchi troppo e metta a rischio la sua salute, già compromessa. Ridge la ringrazia per le sue premure che ha per suo padre e la lascia a parlare con Brooke di quanto sta accadendo alla loro famiglia. Lo stilista arriva nell’ufficio di progettazione e trova Zende e RJ in piena lite. Consapevole che suo nipote è furioso sia con lui che con suo cugino, il designer decide di confessare al ragazzo tutta la verità su suo nonno. Per Zende è uno shock ma anche lui deve mantenere il segreto.

Martedì 17 giugno 2025

Eric capisce di non avere più molto tempo e chiede di anticipare la festa per poter dire addio a tutti. Sebbene sia emotivamente molto giù e provata, Donna gli dà un’altra volta manforte mentre Ridge e Steffy riescono a mascherare a fatica quello che davvero provano. Carter arriva in ufficio e informa Ridge che suo padre ha fatto qualche modifica al suo testamento e ha lasciato a lui la procura medica. Tutti capiscono che la salute del patriarca sta peggiorando e he purtroppo la fine si sta avvicinando. Ridge chiama i suoi fratelli affiché raggiungano il più in fretta possibile Los Angeles. Purtroppo l’unico che risponde è Thorne, che conferma che sarà presente alla festa.

Mercoledì 18 giugno 2025

Donna ed Eric si occupano dei preparativi per la festa a Villa Forrester e hanno modo di ripercorrere i momenti più belli della loro storia d’amore e affrontano con coraggio e serenità anche quelli più tristi e difficili. Il Forrester ribadisce alla compagna di voler lasciare questo mondo lasciando un ricordo gioioso di lui. Non vuole che nessuno sia triste per lui e per la sua condizione. Intanto alla Forrester fa il suo ingresso Thorne e Ridge è costretto a rivelargli ogni cosa, lasciando il fratello senza parole e particolarmente preoccupato. Il compagno di Brooke gli spiega di non avergli detto nulla prima perché il loro padre non vuole che nessuno lo sappia e gli confessa che anche lui lo è venuto a sapere troppo tardi, quando non c’era più nulla da fare. Ridge sprona il suo “fratellino” a fingere di essere felice per la festa e di sforzarsi di sorridere anche se, in realtà, vorrebbero tutti piangere.

Giovedì 19 giugno 2025

Tutti si stanno preparando alla serata a Villa Forrester. RJ e Luna si lasciano andare alla malinconia e ripensano ai bei momenti passati insieme a Eric, durante la preparazione della sua collezione, quella con cui ha sfidato Ridge. Bridget torna a casa felice di rivedere la sua famiglia; Brooke sarà costretta a darle una notizia terribile che farà scoppiare la ragazza in lacrime. La dottoressa faticherà ad accettare che il suo papà stia morendo. Ridge riporta la famiglia alla calma e chiede a tutti di fare uno sforzo per amore di Eric, che vuole vederli sorridenti per lasciare questo mondo con gioia e bellezza. Lo stilista inviterà chiunque non riesca a tenere per sé i propri sentimenti a inventare una scusa e a non presentarsi al party, altrimenti rovinerà l’ultimo desiderio del patriarca.

Venerdì 20 giugno 2025

Villa Forrester è uno splendore e sono bellissimi ed elegantissimi tutti gli invitati alla festa del Forrester. Ridge riabbraccia con gioia Thorne e Bridget mentre Hope e Steffy, in ansia, cercano di capire da Ridge e da Brooke se abbiano la situazione sotto controllo. Finn è ancora in ospedale, assorto in uno studio che sembra averlo conquistato. Sua moglie gli manda una serie di messaggi, desiderosa di averlo al suo fianco in questo momento. Il dottore viene incalzato anche da sua madre Li che, trovandolo ancora in ufficio, lo sprona ad andarsene e a raggiungere i Forrester. La dottoressa ha però capito che suo figlio sta nascondendo un segreto.

Sabato 21 giugno 2025

Eric è felice di aver tutta la sua famiglia riunita e felice ma all’improvviso qualcosa cambia. Il Forrester ha un malore e Donna gli presta immediatamente soccorso. Il patriarca finge di stare bene e cerca di non far notare ai figli e i nipoti quanto accaduto, anzi li distrae con parole di amore e con complimenti, rivolti soprattutto alla sua Steffy, meravigliosa nel suo abito e tanto somigliante a sua nonna. Intanto Finn non è ancora riuscito ad abbassare lo sportellino del suo pc e Li, che ha capito che qualcosa di grosso bolle in pentola, cerca di convincerlo a riprendere le sue ricerche un’altra volta. Ora è tempo di raggiungere Steffy, che ha bisogno di lui.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.