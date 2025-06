Tradimento Anticipazioni 17 giugno 2025: Azra fa una scottante rivelazione a Tarik. Ecco di che cosa si tratta...

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 giugno 2025, alle 14:10, a Casa Dicleli tutto è pronto per il ritorno di Kahraman, il quale sta per essere dimesso dall'ospedale. Ilknur detta ordini, ma Oznur la zittisce, ricordandole che quasi sicuramente gli sposi la licenzieranno in tronco non appena rientreranno, visto che ha spettegolato su Oylm e Tolga. Intanto, Yesim recupera finalmente i soldi della cauzione, ma si rifiuta di consegnarli a Tarik. Quest'ultimo, invece, viene avvisato da Azra che la pennetta usb con cui la moglie lo ricatta è in realtà vuota. Nel frattempo, Guzide si sta recando di nuovo da Dundar, e stavolta con i risultati del test del DNA. Sarà lui il vero figlio della giudice? Sta di fatto che quando Guzide si lascerà andare ad un gesto d'affetto nei suoi confronti, Dundar non sembrerà gradire...

Tradimento: Ilknur a rischio licenziamento...

Kaharaman ha subito un delicato intervento chirurgico, ed ora sta per essere dimesso dall'ospedale. A Casa Dicleli fervono i preparativi per il suo ritorno, ed Ilknur sta dettando ordini affinché tutto sia perfetto. A questo punto, però, interviene Oznur per zittirla, ricordandole che, con alte probabilità, quando gli sposi rincaseranno la sbatteranno fuori di casa, visto che si è permessa di spettegolare su Oylum e Tolga. La zia di Yesim ascolta attentamente queste parole ed inizia a preoccuparsi, temendo che presto potrebbe essere licenziata...

Tarik è libero... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim riesce finalmente a recuperare i soldi della sua cauzione e di Umit, ma sembra piuttosto determinata a non consegnarli a Tarik. Intanto, quest'ultimo sta per fare una scoperta che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola. Azra sta mettendo Tarik al corrente del fatto che la chiavetta usb che dovrebbe contenere il video in cui si vede lui mentre spara ed uccide Korkmaz, in realtà, è vuota. Dunque, sua moglie non ha niente in mano per continuare a ricattarlo! Che cosa deciderà di fare a questo punto l'avvocato?

Guzide incontra Dundar, nelle Anticipazioni della puntata del 17 giugno 2025 di Tradimento

Nel momento in cui ha scoperto che Oylum non è la figlia biologica, e che quindi là fuori da qualche parte c'è il suo vero figlio, Guzide ha dedicato tutta se stessa alla sua ricerca. La donna, purtroppo, ha fatto tanti buchi nell'acqua, specialmente con Hakan, il quale si è rivelato essere uno spietato truffatore; nonostante ciò, Guzide non si è mia data per vinta, e alla fine è giunta a Dundar. La giudice sta per incontrarlo di nuovo, e stavolta ha con sé i risultati del test del DNA. Che sia lui? Nel mentre, Guzide prova ad accarezzargli il viso, però Dundar si scansa infastidito...

