Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 giugno 2025 - Ridge spezzerà il cuore di Zende e lascerà Hope senza parole. Il Forrester rivelerà una verità sconcertante prima alla Logan e poi a suo nipote. Questo succederà quando Hope raggiungerà sua madre e lo stilista nell’ufficio principale della maison e verrà messa al corrente della decisione del patriarca di organizzare una festa per dire addio a tutti. La ragazza confesserà di essere preoccupata e spererà che il designer non si stanchi più del dovuto. Più tardi Ridge interromperà il battibecco al vetriolo tra RJ e Zende e capirà di dover dire al figlio di sua sorella tutta la verità su suo nonno. Il rampollo di Kristen scoprirà con orrore che il suo dolce nonnino sta morendo. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 16 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 16 giugno 2025 - Kahraman si sta risvegliando dopo aver subito un delicato intervento chirurgico. Oylum è felicissima di sapere che tutto sia andato bene, e con lei il resto della famiglia. Intanto, Ipek sta elaborando un piano per vendicarsi di Yesim, la quale l'ha smascherata, rivelando ad Oltan, Sezai e a Guzide che c'è lei dietro il tentato omicidio ai danni di quest'ultima. Ipek chiede aiuto ad Azra; che cosa avrà in mente? Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 16 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 16 giugno 2025 - la piccola Nisan appare sempre più rancorosa nei confronti di Bahar, e, di contro, sempre più vicina ai suoi nonni. Inoltre, la tensione tra la figlioletta e la madre rischia di esplodere nel momento in cui Hatice prende una decisione inattesa, ossia regalare a Bahar uno scaldabagno, consentendo così a lei e ai nipotini di potersi fare una bella doccia calda... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 16 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 16 giugno 2025 - nel corso della cena per festeggiare il 95esimo compleanno di Seher, Serap "sgancia una bomba": confessa che, quando era soltanto una bambina, Yusuf Soykan abusò sessualmente di lei, e Hulya si rifiutò di crederle. Dopodiché, la giovane si toglie la vita. Aslan è sotto shock, ed è talmente tanto indignato da prendere una drastica decisione: farà in modo che il nome del padre non sarà mai più collegato a nessuno della sua famiglia. Dopodiché, Devin fa una scoperta che la lascia senza parole. La psicologa finalmente è incinta... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 16 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 giugno 2025 - Manuel avrà due soli obiettivi in mente: salvare Romulo e subito dopo sposare Jana. Il giovane marchese tenterà di realizzare i suoi sogni e sarà ben consapevole che non sarà facile riuscirci. A preoccuparlo maggiormente sarà la questione Romulo. Il ragazzo andrà a trovare il maggiordomo in carcere e scoprirà con orrore che l’uomo è trattato in modo molto severo e che, per questo, è debilitato fisicamente e psicologicamente. Tornato alla tenuta si confiderà con Jana, alla quale racconterà anche di voler partecipare con lei alla merenda organizzata dal suo amico Jacobo. Per lui sarà l’occasione di presentare la giovane come sua fidanzata ufficiale. Intanto Ayala informerà Margarita di aver fissato la data delle nozze ma qualcosa comincerà a tormentare la marchesa. Don Ricardo sgriderà Petra per via del suo lavoro poco accurato nella pulizia della camera del conte e la madre di Martina inizierà a sospettare che la governante abbia qualcosa da nascondere... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

