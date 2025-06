Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 giugno 2025: Ridge spezza il cuore a Zende... ma doveva proprio farlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 giugno 2025 su Canale5. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge spezzerà il cuore di Zende rivelandogli una verità molto difficile da digerire.

Nella puntata di Beautiful in onda il 16 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge spezzerà il cuore di Zende e lascerà Hope senza parole. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Forrester rivelerà una verità sconcertante prima alla Logan e poi a suo nipote. Questo succederà quando Hope raggiungerà sua madre e lo stilista nell’ufficio principale della maison e verrà messa al corrente della decisione del patriarca di organizzare una festa per dire addio a tutti. La ragazza confesserà di essere preoccupata e spererà che il designer non si stanchi più del dovuto. Più tardi Ridge interromperà il battibecco al vetriolo tra RJ e Zende e capirà di dover dire al figlio di sua sorella tutta la verità su suo nonno. Il rampollo di Kristen scoprirà con orrore che il suo dolce nonnino sta morendo. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Beautiful: Hope in ansia per Eric

Nella puntata di Beautiful in onda il 16 giugno 2025 continuerà la grande preoccupazione per la salute, purtroppo compromessa, di Eric. Nessuno ancora sa che Eric è svenuto ed è crollato sul pavimento della sua Villa, spaventando a morte Donna e facendole temere il peggio. Lo stilista si riprenderà e tornerà a organizzare la sua festa d’addio alla vita, in cui saluterà – secondo lui segretamente – tutta la sua famiglia. In realtà i Forrester, a eccezione di pochi, sanno già che il patriarca sta morendo e lo sa anche Hope, che come tutti si preoccuperà per le sue condizioni. La ragazza verrà a sapere da sua madre e da Ridge che Eric vuole festeggiare e che desidera che tutti si presentino nella sua grande villa per una serata all’insegna della bellezza e dell’armonia. La piccola Logan rivelerà di essere molto perplessa e di aver paura che questo nuovo sforzo possa stancare più del necessario il designer e possa fargli correre dei pericoli.

Ridge pronto a esaudire gli ultimi desideri di suo padre, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Hope sarà in ansia per Eric e Ridge e Brooke saranno d’accordo con lei e le confesseranno di essere altrettanto preoccupati. Entrambi sono convinti che Eric dovrebbe riposare e non pensare a festeggiare, sebbene capiscano il suo desiderio di non lasciarsi vincere dalla morte e di lasciare questo mondo nel modo migliore e più elegante possibile. Ridge ringrazierà la piccola Logan per la sua premura e il suo affetto verso suo padre e le spiegherà di voler assecondare i suoi ultimi desideri, nonostante non sia convinto che siano delle buone idee. Il Forrester lascerà Hope in compagnia di Brooke per andare a raggiungere suo figlio, con cui vuole scambiare qualche parola prima della grande serata che li aspetta. Lo troverà in compagnia di Zende e capirà subito che tra i due ragazzi è scoppiata una lite furibonda, di cui lui intuirà subito il motivo.

Beautiful Anticipazioni 16 giugno 2025: Ridge rivela a Zende che Eric sta morendo

Zende ha aggredito RJ accusandolo di essere un raccomandato e di non avere alcun titolo per lavorare alla Forrester se non il suo cognome. Il ragazzo ha puntato il dito contro il cugino, urlandogli contro dei veri e propri insulti ma soprattutto sottolineando che lui, diversamente dai suoi fratelli e dai suoi stessi zii, sta collaborando con Eric senza aver studiato moda e solo perché è il bambino d’oro di Brooke e Ridge. RJ ha cercato di calmare il suo astioso cuginetto ma purtroppo non ha sortito alcun effetto. Sarà Ridge a frenare l’ira del nipote. Entrato nello studio di progettazione e visto i due ragazzi litigare furiosamente, deciderà di intervenire e di spiegare a Zende, una volta per tutte, perché suo padre ha scelto RJ come suo collaboratore.

Ridge prenderà fiato e dirà al suo nipotino che Eric sta morendo e che RJ lo ha scoperto per primo, ricevendo dal Forrester senior il compito di aiutarlo a creare la nuova collezione ma anche di non dire nulla a nessuno. Zende crollerà, distrutto da questa terribile rivelazione e cominceranno a scendergli copiose lacrime sul viso. Il ragazzo si stringerà forte allo zio dicendogli, con la voce rotta dal pianto, di non riuscire a credere di dover dire addio a suo nonno, la persona che più di tutte lo ha accolto nella famiglia quando sua madre e suo padre lo hanno adottato. Il designer cercherà di consolare il giovane e lo pregherà di mantenere questo segreto, affinché gli ultimi desideri del loro amato possano essere tutti realizzati.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.