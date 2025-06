La forza di una donna Anticipazioni 16 giugno 2025: Nisan ce l'ha a morte con Bahar! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 16 giugno 2025 su Canale 5. Sembra che la piccola Nisan abbia iniziato a detestare Bahar...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 12 giugno 2025 alle 14:35, la piccola Nisan appare sempre più rancorosa nei confronti di Bahar, e, di contro, sempre più vicina ai suoi nonni. Inoltre, la tensione tra la figlioletta e la madre rischia di esplodere nel momento in cui Hatice prende una decisione inattesa, ossia regalare a Bahar uno scaldabagno, consentendo così a lei e ai nipotini di potersi fare una bella doccia calda...

La forza di una donna: La forza di Bahar...

Bahar è una giovane donna ed una giovane madre, la quale molto presto, purtroppo, si è ritrovata da sola a crescere i due figlioletti, essendo rimasta vedova. Bahar ha tanti problemi, specialmente di natura economica, ma, nonostante questo, cerca di fare il possibile per non far mancare il necessario ai piccoli Nisan e Doruk, soprattutto il sorriso. Infatti, anche se spesso e volentieri le viene da piangere e fa fatica a trattenere le lacrime, la giovane si mette a scherzare con i bambini, affinché non si rendono conto delle loro condizioni disperate...

Nisan ce l'ha con Bahar... Questo è ciò che è successo nella Prima Puntata de La forza di una donna

Benché Bahar faccia di tutto pur di rendere felici i suoi figlioletti, la piccola Nisan sembra avercela a morte con lei. A quanto pare, Nisan non riesce a perdonare alla madre di averla portata via da casa dei nonni, Hatice ed Enver, dove, oltre ad aver accanto questi ultimi, ha a sua disposizione molte altre comodità a cui non è mai stata abituata in precedenza...

Esplode la tensione tra Bahar e Nisan, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 16 giugno 2025 de La forza di una donna

Il conflitto tra Bahar e la piccola Nisan si sta inasprendo sempre di più. La bambina serba un incredibile rancore nei confronti della mamma, e, di contro, sembra essersi affezionata ai nonni. La tensione fra Bahar e Nisan rischia di esplodere nel momento in cui ricevono un particolare regalo. Infatti, nonostante Hatice abbia deciso di chiudere con la figlia, ha comunque pensato di mettersi una mano sulla coscienza e di donarle uno scaldabagno, conscia del fatto che Bahar ed i nipotini hanno realmente bisogno di godersi una doccia calda per contrastare il freddo pungente che sentono in casa loro...

