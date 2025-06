La Promessa Anticipazioni 16 giugno 2025: Manuel scopre una tremenda verità su Don Romulo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 16 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che Manuel farà una scoperta su Don Romulo che lo lascerà senza parole. Intanto Manuel vorrà presentare Jana agli amici come sua fidanzata ufficiale.

Manuel avrà due soli obiettivi in mente: salvare Romulo e subito dopo sposare Jana. Nella puntata de La Promessa in onda il 16 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il giovane marchese tenterà di realizzare i suoi sogni e sarà ben consapevole che non sarà facile riuscirci. A preoccuparlo maggiormente sarà la questione Romulo. Il ragazzo andrà a trovare il maggiordomo in carcere e scoprirà con orrore che l’uomo è trattato in modo molto severo e che, per questo, è debilitato fisicamente e psicologicamente. Tornato alla tenuta si confiderà con Jana, alla quale racconterà anche di voler partecipare con lei alla merenda organizzata dal suo amico Jacobo. Per lui sarà l’occasione di presentare la giovane come sua fidanzata ufficiale. Intanto Ayala informerà Margarita di aver fissato la data delle nozze ma qualcosa comincerà a tormentare la marchesa. Don Ricardo sgriderà Petra per via del suo lavoro poco accurato nella pulizia della camera del conte e la madre di Martina inizierà a sospettare che la governante abbia qualcosa da nascondere. Vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 16 giugno 2025: Manuel in ansia per Don Romulo

Don Romulo ha preso il posto di Manuel in carcere. Per il maggiordomo si mette molto male, visto che le prove trovate da Burdina possono confermare che è stato lui a uccidere Don Gregorio. Il marchesino è grato al suo fidato cameriere per averlo aiutato così tanto e per questo cercherà di fargli costantemente visita per rassicurarlo che sta facendo il possibile per salvarlo. Durante una di queste visite si renderà conto che il poveretto non sta bene. In prigione sta subendo un trattamento durissimo, che lo sta fiaccando nel corpo e nello spirito e la cosa lo metterà in agitazione.

La Promessa: Manuel pronto a presentare Jana ai suoi amici

Manuel tornerà alla tenuta con il chiaro intento di scagionare Don Romulo il prima possibile. Il ragazzo giurerà di fare di tutto per aiutare il maggiordomo ma si dedicherà anche alla sua Jana, alla quale confesserà di essere molto in ansia anche per il loro futuro. Il marchesino non vorrà più indugiare e informerà la ragazza di voler partecipare con lei alla merenda organizzata dal suo amico Jacobo, durante la quale vuole presentarla come sua fidanzata. Jana sarà contenta che il suo amore faccia sul serio ma avrà anche molta paura che le cose non vadano come da loro sperato.

Ayala fissa la data delle nozze ma Margarita tentenna, ecco cosa accadrà nella puntata de La Promessa

Ayala continuerà a pensare alle sue nozze e informerà Margarita di aver fissato la data. Petra non smetterà di accusarlo di essere un egoista e di pensare solo al suo tornaconto; l’astio della cameriera farà saltare i nervi a Don Ricardo, che la sgriderà per non aver provveduto per bene alla pulizia della camera del conte, ma farà drizzare sull’attenti Margarita. La marchesa vorrà capire perché la cameriera sia così infuriata con il suo promesso sposo e, avendo dei dubbi sul suo futuro accanto a lui, inizierà a indagare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 21 giugno 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.