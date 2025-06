The Family Anticipazioni 16 giugno 2025: La morte di Serap...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 16 giugno 2025 su Canale 5: Serap confessa il suo oscuro segreto e poi si toglie la vita davanti a tutti...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono a dir poco incredibili. Nell'episodio in onda il 18 giugno 2025 alle 16:00, nel corso della cena per festeggiare il 95esimo compleanno di Seher, Serap "sgancia una bomba": confessa che, quando era soltanto una bambina, Yusuf Soykan abusò sessualmente di lei, e Hulya si rifiutò di crederle. Dopodiché, la giovane si toglie la vita. Aslan è sotto shock, ed è talmente tanto indignato da prendere una drastica decisione: farà in modo che il nome del padre non sarà mai più collegato a nessuno della sua famiglia. Dopodiché, Devin fa una scoperta che la lascia senza parole. La psicologa finalmente è incinta!

The Family: Serap fuori di sé...

Serap è più irrequieta del solito. La giovane desta molta preoccupazione in Cihan, il quale arriva persino a chiedere ad Alsan di proporre a Devin di parlare con Serap in veste di psicologa per cercare di scoprire quale sia il suo problema. Tuttavia, sembra proprio che ormai l'avvocatessa abbia imboccato una strada senza uscita. Infatti, Serap sta fronteggiando con grande rabbia sia Hulya che Cihan, accusando quest'ultimo di essere comunque "colpevole" in quanto membro della peggiore delle famiglie, appunto quella dei Soykan...

Serap svela il suo terribile segreto... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Dato che Seher è in punto di morte, Aslan ha deciso di organizzarle una festa di compleanno in grande stile. Al party per il suo 95esimo compleanno, la nonnina vorrebbe che partecipassero anche suo nipote Cihan e consorte; i due accettano l'invito e prendono parte all'evento. Serap è più strana del solito, e, all'improvviso, rompe il silenzio, "sganciando una bomba": la mora, con gli occhi sbarrati e lacrimosi, svela il suo terribile segreto, ossia che, quando era soltanto una ragazzina, Yusuf Soykan la violentò. Hulya tenta d'interromperla, e Serap l'accusa di essere stata complice del marito depravato con il suo silenzio...

Serap si suicida, nelle Anticipazioni della puntata del 16 giugno 2025 di The Family

Dopo la sua agghiacciante confessione fatta davanti ai Soykan, Serap estrae una pistola e la punta contro se stessa, togliendosi la vita. Tutti sono sconvolti, a partire da Cihan, rimasto vedovo, arrivando fino ad Aslan, il quale arriva a prendere una drastica decisione. Aslan, indignato per ciò che ha fatto in passato suo padre, fa in modo che il nome di Yusuf non venga mai più collegato a nessuno della famiglia. In un secondo momento, Devin, ancora scossa dalle ultime scoperte e dagli ultimi avvenimenti, inizia ad accusare dei particolari malesseri; allora, la psicologa chiede a Nedret di accompagnarla a fare dei controlli, grazie ai quali viene a sapere che è in dolce attesa!

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.