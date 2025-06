Tradimento Anticipazioni 16 giugno 2025: Yesim finisce nel mirino di Ipek!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 16 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Ipek mette in atto un diabolico piano per vendicarsi di Yesim!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 16 giugno 2025 alle 14:10, Kahraman si sta risvegliando dopo aver subito un delicato intervento chirurgico. Oylum è felicissima di sapere che tutto sia andato bene, e con lei il resto della famiglia. Intanto, Ipek sta elaborando un piano per vendicarsi di Yesim, la quale l'ha smascherata, rivelando ad Oltan, Sezai e a Guzide che c'è lei dietro il tentato omicidio ai danni di quest'ultima. Ipek chiede aiuto ad Azra; che cosa avrà in mente?

Tradimento: Kahraman si risveglia dall'intervento...

Alla fine, Oylum e Kahraman sono diventati moglie e marito. Lei ha ben chiaro di non essere innamorata del cugino di suo marito, ma, al tempo stesso, è conscia del fatto che, sposandolo, potrà costruire attorno al piccolo Can la famiglia che ha sempre desiderato. In effetti, Oylum è molto affezionata a Kahraman, tanto che, ora che quest'ultimo sta subendo un delicato intervento chirurgico, lei è tesa come la corda di un violino. Per fortuna, l'operazione è andata bene, e Kahraman riapre gli occhi. Oylum tira un sospiro di sollievo, proprio come il resto della famiglia...

Yesim indaga... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim si era messa in testa di scoprire la verità su ciò che era accaduto a Guzide, la quale aveva rischiato di essere investita da un automobilista anonimo. Così, grazie all'aiuto di una cliente che ha un'azienda di videocamere di sorveglianza, la giovane è venuta a sapere che dietro al tentato omicidio ai danni di Guzide c'era proprio Ipek. Ovviamente, Yesim ha informato sia Sezai che la giudice, che non ha perduto tempo: sentendosi pugnalata alle spalle dal futuro sposo, ha deciso di mettere subito la parola "fine" alla loro relazione amorosa.

Ipek prende Yesim di mira, nelle Anticipazioni della puntata del 16 giugno 2025 di Tradimento

Ipek è fuori di sé dalla rabbia. La ragazza ce l'ha a morte con Yesim, la quale ha osato indagare e smascherarla, mettendola in grossi guai. Infatti, dopo aver informato Sezai e Guzide, Yesim ci ha tenuto a fare lo stesso anche con Oltan, con il quale ora Ipek ha una relazione clandestina; pertanto, la rossa è determinata come non mai a mettersi in azione per dare alla moglie di Tarik una bella lezione. Ipek escogita un diabolico piano di vendetta per colpire ed affondare Yesim, e chiede aiuto ad Azra. Che cosa avrà in mente di fare?

