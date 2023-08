Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 4 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 agosto 2023 - Brooke metterà le cose in chiaro con Deacon e gli dirà di non gradire più la sua presenza a casa sua. Lo Sharpe non vorrà andarsene e rifiuterà di ascoltarla anzi tornerà ad attaccare Ridge, per lui colpevole di aver avuto un comportamento violento e infantile. Intanto Taylor raggiungerà Villa Forrester per passare un po’ di tempo in compagnia dell'ex consorte, dopo l’addio di Steffy. Il loro incontro verrà però presto interrotto. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 agosto 2023 - vedremo che Ylmaz ha rapito Adnan. Non appena si rende conto che il bimbo è sparito nel nulla, lo Yaman va su tutte le furie. Quest'ultimo è certo che sia stato l'Akkaya a portargli via Adnan, ed è altrettanto convinto del fatto che non possa aver fatto tutto da solo. Secondo Demir, l'odiato rivale ha potuto contare sull'aiuto di Gulten; così, il signore accusa apertamente la povera domestica di essere una traditrice. Gulten, innocente, prova a discolparsi, ma è tutto inutile. Interviene prontamente Fekeli, che offre ospitalità e protezione alla promessa sposa di Cetin. Intanto, Saniye trema: è stata lei la sola a vedere Yilmaz prendere il piccolo e portarselo via, però Gaffur le ha consigliato di tacere, per non finire nei guai, dato che non lo ha fermato...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 4 agosto 2023 - Eugenia, ora più lucida grazie alla diminuzione dei farmaci, avrà un attacco isterico, dopo aver visto Jana. Maria Fernandez dovrà correre ai ripari e proteggere la sua amica. Mentirà a Cruz dicendole che sua sorella ha cominciato a stare male dopo aver aperto una scatola. Intanto Mauro, ormai deciso a rompere con Leonor, le dirà di essere andato a letto con Teresa mentre stavano insieme mentre Manuel racconterà a Jimena la romantica e tragica storia del marchese Jacinto e della sua sventurata seconda moglie Sara, che sembra ancora aggirarsi per la tenuta, come un fantasma. Pia rivelerà a Romulo di essere ancora molto spaventata per Teresa e farà bene visto che il Barone, per avere la cameriera sempre più vicina a lui, convincerà Cruz ad assegnarla alle cure di Eugenia, insieme a Maria. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 4 agosto 2023 - Mehdi avrà ancora un conto in sospeso con Ekrem. Il ragazzo si presenterà nel suo ufficio per affrontarlo ma verrà portato via dalla sicurezza. Il Karaca non mollerà però la presa e seguirà l’uomo fino all’ospedale, dove scoprirà che il padre adottivo di Zeynep è un uomo bugiardo e traditore. Purtroppo però non potrà stanarlo perché sua moglie sarà nella stessa clinica, per accompagnare Benal che ha deciso di abortire. Marito e moglie si incontreranno e lui deciderà di non parlare di nessuno dei segreti che custodisce. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 4 agosto 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 4 agosto​ 2023 - vedremo che nonostante la piacevole serata romantica, Dolores e Francisco non sembrano intenzionati a tornare insieme. Enoa nel frattempo informa Carmen che Kiros ha organizzato il loro matrimonio nella giungla, l'appuntamento è a mezzanotte. Carmen è pronta ma non ha fatto i conti con Dolores che le impedisce la fuga. Ventura si prende gioco di Faustino e Linda cerca di consolarlo, i due finiscono per confidarsi la reciproca passione. Ventura inizia a sospettare che l'amante di Ines sia Angel. Victor è convinto che sia un errore, ma il padre ne è sicurissimo. Tra Leo e Diana le cose continuano ad andare male e Julia è esasperata dal loro comportamento. Ma la poverina avrà anche altre beghe da risolvere: Riberio, convinto da Manu, ha organizzato di nascosto una festa in bottega. Dani nota una strana tristezza in Manu e teme che sia stata ferita per ciò che è successo tra lui e Cloe durante la festa e così decide di parlarle del loro passato...Qui la trama completa di Un Altro Domani.

