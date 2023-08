My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 4 agosto 2023: Mehdi scopre i segreti di Ekrem ma anche lui mente a Zeynep!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 4 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi scopre che Ekrem tradisce la moglie e ha una figlia segreta ma anche lui ha delle cose da nascondere a Zeynep...

Le Anticipazioni della puntata di My Home my Destiny in onda il 4 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Mehdi avrà ancora un conto in sospeso con Ekrem. Il ragazzo si presenterà nel suo ufficio per affrontarlo ma verrà portato via dalla sicurezza. Il Karaca non mollerà però la presa e seguirà l’uomo fino all’ospedale, dove scoprirà che il padre adottivo di Zeynep è un uomo bugiardo e traditore. Purtroppo però non potrà stanarlo perché sua moglie sarà nella stessa clinica, per accompagnare Benal che ha deciso di abortire. Marito e moglie si incontreranno e lui deciderà di non parlare di nessuno dei segreti che custodisce.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi scopre il segreto di Ekrem

Nonostante sia arrivato il sereno tra lui e Zeynep, Mehdi deve togliersi qualche sassolino dalla scarpa e regolare un conto in sospeso con Ekrem. Per questo si presenterà nel suo ufficio, pronto ad affrontarlo. Il ragazzo non riuscirà a ottenere quello che vuole e verrà buttato fuori dalla sicurezza. Deciso a non mollare la presa, seguirà Ekrem fino all’ospedale, dove scoprirà che l’uomo non solo tradisce la moglie con un’amante fissa ma che ha anche una figlia segreta.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep accompagna Benal ad abortire

Benal è incinta ma dopo aver scoperto che Mehdi ha deciso di fare sul serio con sua moglie, adottando persino Kibrit, ha preso la decisione di abortire. La ragazza potrà contare sull’appoggio di Zeynep, ignara di chi sia veramente la sua nuova amica, e si limiterà solo a dirle di non poter tenere il bambino, perché figlio di un uomo sposato. La Goksu deciderà di accompagnarla in clinica e sarà là che incontrerà Mehdi.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi continua a mentire a Zeynep

Zeynep si stupirà di vedere Mehdi all’ospedale ma lui cercherà di sviare le sue domande e di mantenere i suoi segreti. Non solo non dirà nulla su Ekrem ma terrà la bocca chiusa anche su Benal. Il Karaca continuerà a mentire alla moglie per paura che lei decida di andarsene un’altra volta e per colpa sua. Ma sino a quando queste bugie riusciranno a tenere banco? Benal vedendolo cambierà idea e deciderà di tenere il piccolo? Intanto Bayram verrà ritrovato, ubriaco, sui binari del treno.

