La Promessa Anticipazioni Puntate dal 31 luglio al 4 agosto 2023: Manuel e Jana nel mirino di Padre Camillo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 31 luglio al 4 agosto 2023:

Puntata di Lunedì 31 luglio 2023

Cruz se la prende contro Curro dopo un piccolo incidente accorso a Eugenia. Il ragazzo, sconvolto dall’ennesima sgridata di sua zia, si sfoga con Jana. La cameriera vorrebbe occuparsi di Eugenia ma la marchesa le impedisce di avvicinarsi a sua sorella e incarica Maria Fernandez. Jana chiede alla sua amica di non somministrarle la dose intera di medicine, affinché la donna riprenda coscienza di sé e lei riesca a interrogarla. Juan Luis di Belmonte, dopo aver avvertito Leonor, arriva alla tenuta mentre Cruz spinge Manuel a fissare una data per il matrimonio con Jimena e incontri i genitori della ragazza, per chiedere ufficialmente la sua mano. Il Lujan vuole però prendere tempo.

Puntata di Martedì 1° agosto 2023

Jana chiede informazioni su Eugenia a Catalina e Manuel e scopre con felicità, che la diminuzione dei farmaci, sta sortendo l’effetto sperato. La marchesa sta riprendendo coscienza di sé. Petra cerca di mettere Candela contro Simona e Lope e dice alla cameriera che i suoi due amici la maledicono ogni giorno. La donna, mossa dall’invidia, cerca di vendicarsi mettendo delle mandorle nel cibo di Eugenia. Lope si accorge in tempo e impedisce che la marchesa abbia uno shock anafilattico. Padre Camillo cerca di scoprire da Tadeo quali siano le condizioni economiche della tenuta e l’uomo, che ha accettato di commercializzare la confettura salata, gli dà le informazioni che gli servono. Il sacerdote lo rivela anche a Petra. Il Barone sgrida Cruz e le impone di comportarsi meglio con Curro, poi chiede alla figlia di assegnargli Teresa come sua cameriera personale. Pia osserva tutto con grande preoccupazione. A Salvador viene concesso di aiutare Maria Fernandez con Eugenia e tra loro, durante il servizio, scatta qualcosa.

Puntata di Mercoledì 2 agosto 2023

Romulo continua a credere che Jana abbia una faccia conosciuta. Ritiene infatti che somigli moltissimo a una cameriera che lavorava, tempo prima, alla tenuta. Simona deve rivelare a Pia che a mettere delle mandorle nel cibo di Eugenia è stata Candela. La governante rimprovera la donna e continua a proteggere Teresa dal Barone. Maria Fernandez segue le indicazioni di Jana e abbassa la dose di farmaci di Eugenia, che sembra più attiva e lucida. La ragazza passa sempre più tempo con Salvador e i due si lasciano trasportare dall’attrazione reciproca. Padre Camillo invece comincia a raccogliere informazioni su Manuel e fa domande in giro per la tenuta. Tutto questo dopo aver ricevuto una strana lettera.

Puntata di Giovedì 3 agosto 2023

Padre Camillo nasconde qualcosa. Il sacerdote ha ricevuto una strana lettera, in cui qualcuno lo esorta a continuare le sue indagini. L’uomo prende di mira sia Manuel che Jana e comincia a indagare sul rapporto tra i due. Eugenia riprende lucidità e Curro ne è felicissimo mentre Salvador e Maria Fernandez continuano a stare insieme. Cruz vuole complimentarsi con il nuovo aiuto cuoco assunto nelle sue cucine. Simona e gli altri vanno nel panico. Se la marchesa scoprisse tutto, potrebbe licenziarli tutti.

Puntata di Venerdì 4 agosto 2023

Eugenia ha ripreso coscienza di sé e per questo quando vede Jana ha una crisi nervosa. La donna la scambia per Dolores e teme di aver visto un fantasma. Maria Fernandez mente a Cruz e le dice che sua sorella ha avuto la crisi dopo aver visto una fotografia. Pia confida a Romulo la sua preoccupazione per Teresa ma il maggiordomo non può intervenire, visto anche che la cameriera non si è lamentata di nulla. Le paure della governante aumentano quando Cruz chiede a Teresa di occuparsi di Eugenia insieme a Maria Fernandez; questo è un chiaro sintomo che il Barone la voglia vicino. Maria e Salvador hanno deciso di fidanzarsi mentre Jimena vuole lasciare la tenuta e mettere alla prova sia lei che Manuel, per capire se i due si sono davvero affezionati l’uno all’altra. Il Lujan è d’accordo con la sua scelta.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.