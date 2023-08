Un Altro Domani Anticipazioni 4 agosto 2023: Dolores tra Carmen e Kiros

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 4 agosto 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Enoa fa sapere a Carmen che Kiros la sta aspettando: a mezzanotte, nella giungla, si sposeranno. Peccato che Dolores si metterà in mezzo. La madre le impedirà di uscire in piena notte di casa per raggiungere l'amato. A Robledillo, invece, Leo incoraggia Julia, e lei si lascia convincere. La giovane, allora, fa sapere ad Elena che ha deciso di riprendere in mano il progetto della linea di accessori. L'amica non potrebbe esserne più contenta.

Un Altro Domani: Kiros fa una proposta inaspettata a Carmen

Linda ha deciso di offrire un'opportunità a Faustino assegnandogli il ruolo di direttore di sala. Dolores desidera fortemente che Carmen ritorni a Madrid insieme a lei, poiché non approva lo stile di vita della figlia a Rio Muni. Spinto da Carmen, Francisco cerca di convincere sua moglie a cambiare idea, ma Dolores è ferma. Continua lo scontro tra Elena e il figlio Dani. Mario intanto, venuto a conoscenza delle bugie di Manu, minaccia la nipote di rivelare tutto ai suoi genitori ma lei promette di essere sincera in futuro. Diana è furiosa con Leo a causa di un articolo che la ritrae in modo negativo e non fa bene agli affari. A Rio Muni Eko confida a Kiros la sua preoccupazione per Enoa, poiché non riesce a trovare un medico disposto a visitarla. Carmen, incapace di dissuadere i suoi genitori, condivide la sua situazione con Kiros che pur di non vederla partire le chiede di sposarlo. Linda confessa a Carmen di essere attratta da un uomo ma di essere consapevole di non potersi lasciar andare a questo desiderio. Mario ha una conversazione, forse un po' goffa ma premurosa con Manu, per capire se è consapevole che Dani è transgender, ma Manu conferma di esserne al corrente e di essere felice con lui. Infine, Patricia affronta Enoa riguardo a una questione inaspettata...

Un Altro Domani: Carmen studia uno stratagemma per restare a Rio Muni

Elena, stanca degli attriti con Dani, chiede a Julia di parlarci ma alla fine, è Tirso l'artefice del riavvicinamento tra madre e figlio. Così la complicità tra Tirso ed Elena si rafforza sempre di più. Gli abitanti di Robledillo continuano a evitare l'hotel, ma Diana si ostina a resistere. È convinta che cambieranno idea. A Rio Muni, Carmen riflette sulla proposta di matrimonio di Kiros: desidera sposarlo ma teme che questo non cambierà le cose, sarà comunque costretta a tornare a Madrid. Nel frattempo, Linda si avvicina a Mariano per cercare di dimenticare Faustino. Carmen decide di accettare la proposta di Kiros e riflette anche su uno stratagemma per restare alla Colonia: l'unico modo per cambiare il suo destino è convincere anche sua madre a non partire. Certa di ciò, Carmen organizza una cena romantica per i suoi genitori al Rio Club. Linda è sempre più affascinata da Faustino e il giovane è chiaramente attratto da lei, ma finiscono solo per litigare! Elena incoraggia Tirso a riallacciare l'amicizia con Julia. Tirso invita lei e Leo a cena, ma Julia è chiaramente infastidita dalla sua complicità con Elena.

Dolores manda a monte le nozze di Carmen, nella puntata di Un Altro Domani del 4 agosto 2023

Nonostante la piacevole serata romantica, Dolores e Francisco non sembrano intenzionati a tornare insieme. Enoa nel frattempo informa Carmen che Kiros ha organizzato il loro matrimonio nella giungla, l'appuntamento è a mezzanotte. Carmen è pronta ma non ha fatto i conti con Dolores che le impedisce la fuga. Ventura si prende gioco di Faustino e Linda cerca di consolarlo, i due finiscono per confidarsi la reciproca passione. Ventura inizia a sospettare che l'amante di Ines sia Angel. Victor è convinto che sia un errore, ma il padre ne è sicurissimo. Tra Leo e Diana le cose continuano ad andare male e Julia è esasperata dal loro comportamento. Ma la poverina avrà anche altre beghe da risolvere: Riberio, convinto da Manu, ha organizzato di nascosto una festa in bottega. Dani nota una strana tristezza in Manu e teme che sia stata ferita per ciò che è successo tra lui e Cloe durante la festa e così decide di parlarle del loro passato...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45