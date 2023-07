Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 31 luglio al 6 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 31 luglio 2023

Carter ha preso la sua decisione e la comunicherà a Quinn. Visto che tra loro non potrà più esserci nulla, prenderà seriamente di cominciare una vita insieme a Paris, una donna che potrà dargli la felicità che merita. Intanto Steffy non riuscirà a calmarsi e a rassegnarsi per la morte di Finn e la sua famiglia sarà pronta a suggerirle una soluzione.

Puntata in onda Martedì 1° agosto 2023

Ridge e Taylor spingeranno Steffy a partire e a ritrovare la pace. La ragazza accetterà il consiglio e comincerà a fare le valigie. Con sé porterà anche Kelly e per questo motivo dovrà prima avvertire Liam. Intanto Eric e Donna, nonostante il rapporto tra il Forrester e Quinn, decideranno di continuare la loro relazione clandestina, che li rende molto felici.

Puntata in onda Mercoledì 2 agosto 2023

Carter vuole sposare Paris e comunicherà a Quinn che ritornerà dalla ragazza sia per sviare ogni sospetto su di loro sia per cominciare finalmente una vita felice e serena, come merita. Liam raggiungerà casa di Steffy, che lo ha chiamato per parlargli una cosa molto urgente, e lascerà Hope da sola. La ragazza sarà raggiunta da Thomas, che comincerà a parlar male dello Spencer e del suo attaccamento a Steffy.

Puntata in onda Giovedì 3 agosto 2023

Thomas continuerà ad attaccare Liam e giudicherà inappropriato il suo attaccamento nei confronti di Steffy. Hope difenderà il marito a spada tratta ma sarà felice di sapere che il Forrester le sta dicendo tutto questo per dimostrarle di tenere a lei. A Malibù, Liam dovrà vincere lo stupore di sapere che Steffy vuole andarsene da Los Angeles, per superare il dolore e per non essere sempre circondata dai ricordi di Finn. Lo Spencer le confermerà di darle il suo appoggio anche da lontano.

Puntate in onda Venerdì 4 agosto 2023

Steffy sarà pronta a partire e saluterà i suoi genitori e Liam. Ridge e Taylor rimarranno soli e la Hayes si chiederà se Liam sia ancora innamorato della loro bambina. Intanto Deacon tornerà alla carica con Brooke e le chiederà se Ridge l’abbia perdonata. La Logan gli risponderà di no e lo Sharpe cercherà di convincerla a lasciar perdere il Forrester. Lei però sarà sempre convinta che lui sia l’uomo della sua vita.

Puntata in onda Sabato 5 agosto 2023

Nonostante il grande amore che li unisce, Carter e Quinn non potranno stare più insieme. La Fuller ribadirà al Walton di aver deciso di essere fedele all’uomo che la ama e che le è così devoto. Eric però, senza dirlo a nessuno, continuerà a frequentare Donna e a provare per lei dei forti sentimenti. Taylor sarà da Ridge per avere compagnia dopo la partenza di Steffy. Brooke arriverà proprio in quel momento e tra le due scoppierà una grossa lite.

Puntate in onda Domenica 6 agosto 2023

Brooke sarà piuttosto seccata dal fatto che Taylor abbia raggiunto Ridge a casa e lo racconterà furiosa a Deacon. Lo Sharpe le risponderà che se lei fosse sua moglie, non l’avrebbe mai lasciata andare. Intanto Donna chiederà a Eric di rompere con Quinn ma il Forrester non ne sarà ancora convinto. La Fuller e Carter intanto, continueranno a ribadire di non poter stare più insieme, per non tradire Eric ma poi qualcosa interromperà i loro discorsi. Dopo che Taylor se ne sarà andata da casa di Ridge e sarà in compagnia di Thomas a casa di Steffy, Brooke tornerà dal marito, pronta a riprenderselo.