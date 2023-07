My Home My Destiny Anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023: Zeynep e Mehdi genitori adottivi, Bayram cacciato di casa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di My Home My Destiny, la nuova Soap del pomeriggio di Canale5, con protagonista Demet Ozdemir. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

My Home my Destiny è la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol, che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi, in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 31 luglio al 4 agosto 2023, alle ore 15.45.

Puntata di Lunedì 31 luglio 2023

Dopo essere uscito di prigione, Mehdi è convinto che Zeynep stia ancora con lui e la sua famiglia per pietà, ritardando il momento in cui lo lascerà per sempre e fuggirà a Londra con Faruk. Il meccanico non sa che la Gosku ha rifiutato la proposta del suo ex e lei non fa nulla per farglielo capire, creando ancora più tensione tra loro. Così, quando Zeynep chiede a Mehdi di avviare le pratiche per l’adozione di Kibrit, finita in una casa famiglia in attesa che qualcuno faccia domanda di affidamento, Mehdi rifiuta categoricamente. Nel frattempo, per cercare di riunire la coppia, Nuh e Emine organizzano una serata in un locale e qui succede l’impensabile: Mehdi nota Ekrem, padre adottivo della moglie, avvinghiato ad un’altra donna. Mentre cerca di non far notare a Zeynep ciò che sta accadendo proprio sotto il suo naso, Mehdi affronta un uomo sconosciuto che tenta di rubare soldi ad un bambino indifeso, scatenando nella Gosku una nuova ondata di sentimenti positivi.

Puntata di Martedì 1° agosto 2023

Benal, ex amante di Mehdi, avverte tutti i sintomi di quella che potrebbe essere una gravidanza e decide di comprare un test di gravidanza. Le sensazioni della donna sono giuste: aspetta un bambino dal Karaca. Nel frattempo, a casa di Zeliha, si festeggia la decisione di Mehdi e Zeynep di adottare Kibrit. Decisione, presa dopo che il meccanico ha capito che la moglie non lo avrebbe mai abbandonato per Faruk, che ha allietato moltissimo le madri di entrambi le quali sperano che finalmente il matrimonio decollerà. A casa di Zeliha si presenta anche Benal, interrompendo i festeggiamenti e creando scompiglio: Mehdi e la sua famiglia sanno chi è in realtà, mentre Zeynep non è a conoscenza della love story precedente alle nozze e tratta la vicina come un’amica. Nel frattempo, Mujgan continua a cercare di allontanare i due sposini e Faruk non si arrende, avvicinando Emine per avere notizie sulla sua ex fidanzata.

Puntata di Mercoledì 2 agosto 2023

Mentre a casa Karaca tutti sono in estasi per la notizia dell’adozione di Kibrit, Bayram ha dei ripensamenti sul suo comportamento del passato e vive un momento di estrema malinconia. Finalmente, Mehdi e Zeynep sembrano essere pronti a vivere qualche momento di intimità, iniziando con il condividere il letto matrimoniale per trascorrere la notte l’uno accanto all’altra. La notizia dell’adozione giunge anche alle orecchie di Nermin ed Ekrem che non sono affatto contenti della decisione della loro figlia adottiva e hanno intenzione di mandare a monte il progetto. Zeynep, dopo la notte trascorsa pacificamente vicino al marito, prepara una ricca colazione in attesa della visita dell’assistente sociale.

Puntata di Giovedì 3 agosto 2023

A casa Karaca tutto è pronto per l’ispezione dell’assistente sociale, che darà il consenso all’adozione di Kibrit solo ed esclusivamente se le condizioni della famiglia saranno idonee ad ospitare una minore. Tutto sembra andare per il giusto verso, fino a quando Bayram entra in casa in fretta e furia completamente ubriaco. Sotto shock, l’assistente sociale porta via Kibrit e dichiara che farà rapporto di quanto accaduto, facendo intendere che l’adozione sembra ormai un lontano miraggio. Furiosa, Zeynep si scaglierà finalmente contro il padre biologico per rivelare tutto ciò che pensa di lui, dei suoi abusi e del suo alcolismo. Nel frattempo, Benal ripensa con malinconia alla relazione con Mehdi e si avvicina a Zeynep, tenendole nascosta la paternità del bambino e ammettendo di voler abortire al più presto. La Gosku è contraria a questa scelta ma si presta ad aiutare la vicina di casa in un momento così delicato.

Puntata di Venerdì 4 agosto 2023

L’ospedale dove Benal ha intenzione di abortire diventa teatro di intrighi clamorosi. La donna sta per operarsi quando scopre che Zeynep e Mehdi non hanno ancora consumato e comprende di poter avere ancora qualche chance. Nel frattempo, Mehdi vuole vederci chiaro e parlare con Ekrem soprattutto dopo averlo visto nel locale notturno in compagnia di un’altra donna, e dopo aver saputo che è stato lui a denunciarlo e a farlo finire in prigione. Ekrem, tuttavia, elude il confronto e Mehdi è costretto a seguirlo finendo per ritrovarsi in ospedale dove scopre che il padre adottivo di Zeynep ha un’amante e una figlia segreta. Il Karaca, tuttavia, non può permettersi di mostrare il suo shock perché nel reparto incontra Zeynep e Benal, che a loro volta non rivelano perché si trovano lì. Mentre vanno in scena tutti questi intrighi, Bayram esagera con l’alcol e sviene vicino al binario del treno.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.