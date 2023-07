Terra Amara Anticipazioni dal 31 luglio al 6 agosto 2023: Demir annuncia pubblicamente che Adnan è figlio di Yilmaz!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 31 luglio al 6 agosto 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 31 luglio 2023

Yilmaz non ha ancora parlato con Mujgan della questione della paternità del piccolo Adnan. Dopo averne discusso con Behice, la dottoressa si decide ad affrontare la questione con il marito.

Puntata in onda Martedì 1° agosto 2023

Hunkar e Fekeli organizzano un incontro, sperando che i loro figli possano finalmente accordarsi e riappacificarsi. Oltre ai due amanti, a Demir e Yilmaz, sono presenti anche Behice, Mujgan e Zuleyha; quest'ultima, stanca della rivalità tra il marito e l'amato, fa una sfuriata davanti a tutti. Hunkar e Fekeli capiscono che trovare un punto d'incontro è un'impresa più ardua del previsto.

Puntata in onda Mercoledì 2 agosto 2023

Behice sta mostrando a Mujgan la prova che incastra Fikret: la carta d'identità su cui c'è il suo vero nome. Come sospettava, il giovane è un impostore. Inoltre, la donna confida alla nipote di essere pronta a fare una mossa per inchiodarlo. Intanto, Fikret è in viaggio con Fekeli; i due si stanno dirigendo a Kuzdere, dove il mulino sta andando a fuoco.

Puntata in onda Giovedì 3 agosto 2023

Fekeli si rende conto che lui e Fikret sono caduti in una trappola. L'uomo è vittima di un agguato, ma, per fortuna, il finto nipote interviene prontamente e coraggiosamente per salvarlo. Dopodiché, Fikret insegue i due malviventi armati, e Fekeli si preoccupa per lui; in realtà, però, Fikret è complice dei delinquenti.

Puntata in onda Venerdì 4 agosto 2023

Dato che per tutta Cukurova si sta diffondendo la voce circa la verità sulla paternità di Adnan, Demir indice una conferenza stampa. L'imprenditore annuncia pubblicamente che il primogenito è in realtà figlio di Yilmaz. Tuttavia, lo Yaman non è del tutto sincero, ed il nemico giurato, che sta assistendo alla scena, s'innervosisce. Così, l'Akkaya s'intrufola nella tenuta per rapire Adnan. Quando il signore se ne accorge, accusa Gulten di aver aiutato l'ex meccanico. Allora interviene Fekeli per aiutare la povera domestica, che è innocente.

Puntata in onda Sabato 5 agosto 2023

Non va in onda.

Puntata in onda Domenica 6 agosto 2023

Yilmaz riporta Adnan a casa. L'ex meccanico dice a Demir di averlo fatto soltanto perché non vuole separare il bambino dalla mamma. Zuleyha si scaglia contro l'Akkaya, accusandolo di avergli fatto rivivere l'inferno che più volte le ha fatto vivere il marito, portandole via Adnan. Per tale ragione, l'ex sarta fa sapere all'amato di non volerlo mai più vedere: tra loro è finita per sempre.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.