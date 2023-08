Terra Amara Anticipazioni 4 agosto 2023: Yilmaz rapisce Adnan, e Demir se la prende con Gulten!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 4 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz, furioso con Demir, s'insinua alla villa per rapire Adnan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 agosto, alle 14.10, dato che per tutta Cukurova si sta diffondendo la voce circa la verità sulla paternità di Adnan, Demir indice una conferenza stampa. L'imprenditore annuncia pubblicamente che il primogenito è in realtà figlio di Yilmaz. Tuttavia, lo Yaman non è del tutto sincero, ed il nemico giurato, presente, s'innervosisce. Così, l'Akkaya s'intrufola nella tenuta per rapire Adnan. Quando il signore se ne accorge, accusa Gulten di aver aiutato l'ex meccanico. Allora interviene Fekeli per aiutare la povera domestica, che è innocente...

Terra Amara Anticipazioni: Demir annuncia che Adnan è figlio di Yilmaz!

In seguito all'incidente del piccolo Adnan, per tutta Cukurova è iniziata a circolare la voce circa la verità sulla paternità del bambino. Demir, allora, ha capito che è giunto il momento di prendere in mano la situazione: deve dimostrare di non avere niente di cui vergognarsi e, dunque metterci la faccia. L'imprenditore indice una conferenza stampa, durante cui, al cospetto dei giornalisti, dichiara che il padre biologico di Adnan è proprio Yilmaz. Lo Yaman, però, aggiunge anche che per lui non ha alcuna importanza, continuerà a trattarlo come un figlio, perché è così che lo considera.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz furioso con Demir!

L'ex meccanico sta assistendo alla conferenza stampa di Demir, e storce il naso. Anche se ha confermato di non essere il padre naturale di Adnan, l'acerrimo nemico ha alterato la realtà dei fatti per non passare per l'aguzzino che è. L'Akkaya prende la parola per dirgli pubblicamente che non lo perdonerà mai per ciò che ha fatto passare a lui e a Zuleyha. Dopodiché, furibondo, Yilmaz approfitta della confusione generale per intrufolarsi nella tenuta: vuole raggiungere il primogenito e portarlo via con sé!

Yilmaz rapisce Adnan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 4 agosto 2023

Il marito di Mujgan ha rapito Adnan. Non appena si rende conto che il bimbo è sparito nel nulla, lo Yaman va su tutte le furie. Quest'ultimo è certo che sia stato l'Akkaya a portargli via Adnan, ed è altrettanto convinto del fatto che non possa aver fatto tutto da solo. Secondo Demir, l'odiato rivale ha potuto contare sull'aiuto di Gulten; così, il signore accusa apertamente la povera domestica di essere una traditrice. Gulten, innocente, prova a discolparsi, ma è tutto inutile. Interviene prontamente Fekeli, che offre ospitalità e protezione alla promessa sposa di Cetin. Intanto, Saniye trema: è stata lei la sola a vedere Yilmaz prendere il piccolo e portarselo via, però Gaffur le ha consigliato di tacere, per non finire nei guai, dato che non lo ha fermato...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 31 luglio al 6 agosto 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.