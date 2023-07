Un Altro Domani Anticipazioni dal 31 luglio al 6 agosto 2023: Carmen pronta a sposare Kiros, ma Dolores glielo impedisce!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 31 luglio al 6 agosto 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 31 luglio 2023

Francisco chiede a Patricia di tenere la bocca chiusa sulla vera natura della loro relazione: Dolores non deve scoprire che loro due sono amanti. Intanto, Enoa cade, e teme per il bebè che porta in grembo. A Robledillo, invece, Julia minaccia Manu di licenziarla, dato che non s'impegna abbastanza; Dani, però, si offre di darle una mano.

Puntata in onda Martedì 1° agosto 2023

Mario rivela a Julia qualcosa di sconvolgente: Carmen commise un omicidio, uccidendo Victor. L'imprenditrice, incredula, intende cercare delle prove a testimonianza di quello che le ha raccontato l'uomo. L’Infante si sente stupida ad aver scelto di seguire l’esempio della nonna, un'assassina.

Puntata in onda Mercoledì 2 agosto 2023

Dolores ha deciso, Carmen tornerà a Madrid con lei. Alla donna non piace lo stile di vita che la figlia conduce a Rio Muni. Francisco la pensa come Dolores. La Villanueva tenta di dissuaderli, ma senza successo. L'avventuriera, allora, informa Kiros, che, di tutta risposta, le fa la proposta di matrimonio. A Robledillo, invece, Elena e Dani sembrano più distanti che mai.

Puntata in onda Giovedì 3 agosto 2023

Elena e Dani non fanno che discutere. Estenuata da questa situazione, la donna chiede a Julia di parlare con il ragazzo. Tuttavia, sarà Tirso che interverrà e farà riavvicinare la Prieto ed il Naranjo. A Rio Muni, invece, Carmen accetta la proposta di matrimonio di Kiros.Dolores, però, non sente ragioni: vuole riportarla a Madrid. Intanto, Linda è sempre più presa da Faustino, che sembra corrisponderla.

Puntata in onda Venerdì 4 agosto 2023

Enoa fa sapere a Carmen che Kiros la sta aspettando: a mezzanotte, nella giungla, si sposeranno. Peccato che Dolores si metterà in mezzo. La madre le impedirà di uscire in piena notte di casa per raggiungere l'amato. A Robledillo, invece, Leo incoraggia Julia, e lei si lascia convincere. La giovane, allora, fa sapere ad Elena che ha deciso di riprendere in mano il progetto della linea di accessori. L'amica non potrebbe esserne più contenta.

Puntata in onda Sabato 5 agosto 2023

Linda ha deciso: si dichiarerà a Faustino. Intanto, Carmen affronta Dolores a brutto muso, accusandola di non esserci stata quando aveva più bisogno di lei. Dolores, però, le rivela di avere dei grandi problemi con suo fratello, Martin; è per questo motivo che non l'ha potuta raggiungere prima. A Robledillo, invece, Dani e Julia sorprendono Elena e Tirso intenti a baciarsi.

Puntata in onda Domenica 6 agosto 2023

Victor scopre che la pistola con cui Ines è stata uccisa è simile a quella di Ventura. Tuttavia, ora l'arma è sparita. Il ragazzo affronta il padre, che si giustifica dicendogli di non saperne niente.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.