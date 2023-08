Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 agosto 2023: Taylor e Ridge uniti dopo l'addio a Steffy ma Brooke incombe su di loro

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Taylor e Ridge ceneranno insieme ma Brooke non ne sarà felice.

Nella puntata di Beautiful in onda il 4 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke metterà le cose in chiaro con Deacon e gli dirà di non gradire più la sua presenza a casa sua. Lo Sharpe non vorrà andarsene e rifiuterà di ascoltarla anzi tornerà ad attaccare Ridge, per lui colpevole di aver avuto un comportamento violento e infantile. Intanto Taylor raggiungerà Villa Forrester per passare un po’ di tempo in compagnia dell'ex consorte, dopo l’addio di Steffy. Il loro incontro verrà però presto interrotto.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge uniti dopo l’addio di Steffy

Con l’addio di Steffy, Taylor rimarrà sola nella grande casa di Malibù. La Hayes penserà quindi di raggiungere Ridge per parlare con lui di quello che è successo alla loro bambina. Si presenterà a Villa Forrester con la cena da asporto, pronta a passare con lui una serata di chiacchiere e confidenze, come due vecchi amici, Ridge ne sarà molto felice e i due parleranno di come la loro vita sia cambiata e di quanto siano fieri di Steffy ma anche di Liam, che continua ad amare la loro famiglia, nonostante il matrimonio con Hope.

Beautiful Anticipazioni: Brooke caccia Deacon. Non vuole più rivederlo a casa sua

Brooke ribadirà a Deacon di non gradire più la sua presenza a casa sua. La Logan inviterà lo Sharpe ad andarsene, a non ripresentarsi più da lei e soprattutto a vivere la sua relazione con Hope, fuori dalle mura dei Forrester. Deacon non riuscirà a darle retta e sarà ancora convinto che Ridge si sia comportato male con lei e l’abbia abbandonata nel momento del bisogno. Brooke stroncherà la conversazione e deciderà di raggiungere suo marito per convincerlo a tornare da lei. Quando arriverà a casa di Eric troverà il Forrester in compagnia di Taylor e non ne sarà per nulla contenta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter non riesce a stare lontano da Quinn

Tra Carter e Quinn sembra che l’altalena dei sentimenti non possa fermarsi. Il Walton non riesce a stare lontano dalla Fuller e questo sta rendendo il loro addio complicato. Quinn ribadirà la sua intenzione di rimanere fedele a Eric e di non commettere più alcun errore mentre Carter, disilluso che le cose tra loro possano tornare quelle di una volta e desideroso di non far soffrire più i Forrester, tornerà a pensare di avvicinarsi a Paris e di creare una famiglia con lei.

