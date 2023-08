La Promessa Anticipazioni 4 agosto 2023: Eugenia vede Jana e ha un attacco isterico. Si scatena il panico!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Eugenia avrà una crisi isterica vedendo Jana e Maria Fernandez, per coprire l'amica, dovrà mentire a Cruz. Intanto Mauro confesserà a Leonor che...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa - in onda il 4 agosto 2023, alle ore 14.45 su Canale5 – ci rivelano che Eugenia, ora più lucida grazie alla diminuzione dei farmaci, avrà un attacco isterico, dopo aver visto Jana. Maria Fernandez dovrà correre ai ripari e proteggere la sua amica. Mentirà a Cruz dicendole che sua sorella ha cominciato a stare male dopo aver aperto una scatola. Intanto Mauro, ormai deciso a rompere con Leonor, le dirà di essere andato a letto con Teresa mentre stavano insieme mentre Manuel racconterà a Jimena la romantica e tragica storia del marchese Jacinto e della sua sventurata seconda moglie Sara, che sembra ancora aggirarsi per la tenuta, come un fantasma. Pia rivelerà a Romulo di essere ancora molto spaventata per Teresa e farà bene visto che il Barone, per avere la cameriera sempre più vicina a lui, convincerà Cruz ad assegnarla alle cure di Eugenia, insieme a Maria.

La Promessa Anticipazioni: Eugenia ha una crisi di nervi vedendo Jana

Jana è molto vicina alla vittoria o almeno è quello che crede. La ragazza si è accorta che la diminuzione dei farmaci, sta facendo riprendere coscienza a Eugenia. Per questo motivo si affretterà ad avvicinarsi a lei, per poterle parlare. La reazione della donna la lascerà però completamente senza parole e rischierà di metterla in difficoltà. Eugenia, nel vederla, avrà una crisi isterica, che metterà ovviamente Cruz in allerta. Maria Fernandez sarà costretta a intervenire e a mentire alla marchesa. Le dirà che la sorella ha avuto questa strana reazione, nell’aprire una scatola di ricordi, nella quale la cameriera avrà messo – per ingannare la marchesa – una foto di Eugenia e di un’altra donna, Dolores.

La Promessa Anticipazioni: Mauro confessa a Leonor di essere andato a letto con Teresa

Mauro ha preso la sua decisione e non avrà alcuna intenzione di cambiare idea. La sua relazione con Leonor dovrà finire per sempre. Il ragazzo sarà costretto a rivelare alla marchesa, di essere andato a letto con Teresa mentre stavano insieme. Lo dovrà fare per riuscire a evitare le sue insistenze, che continuano nonostante la sua lontananza. Intanto Manuel racconterà a Jimena la romantica a tragica storia d’amore tra il marchese Jacinto e la sua seconda moglie Sara, morta prematuramente e il cui fantasma pare si aggiri ancora per la tenuta. La giovane, colpita da questo racconto, ne parlerà con Leonor.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Il Barone fa assumere Teresa come badante di Eugenia

Pia continuerà a essere molto preoccupata per Teresa e purtroppo avrà ragione. Il Barone, sempre più scatenato, convincerà sua figlia Cruz ad assegnare la cameriera a Eugenia. A occuparsi della sfortunata donna saranno quindi lei e Maria. Intanto la Fernandez sarà felicissima. Lei e Salvador si fidanzeranno ufficialmente.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.