Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 1°agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 1° agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1°agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1°agosto 2023 - Steffy deciderà di dare retta a sua madre e di lasciare Los Angeles. La ragazza, ormai convinta di non poter trovare pace nella casa che ha condiviso con Finn, farà le valigie e sarà pronta a partire. Prima però dovrà informare Liam di avere intenzione di portare con sé la loro bambina. Per lo Spencer sarà un vero e proprio shock. Intanto Eric e Donna continueranno a vivere il loro idillio amoroso. Ma fino a quando durerà? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1°agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 1°agosto 2023 - Hunkar e Fekeli, come chiunque altro, ringraziano il cielo che il loro nipotino sia vivo. I due amanti, tuttavia, sono ben consapevoli che Adnan se la sia scampata per miracolo. Pertanto, Hunkar e Fekeli decidono di organizzare un incontro per mettere la parola fine alle ostilità tra i loro figli, a causa delle quali, prima o poi, qualcuno morirà per davvero. All'appuntamento, oltre a coloro che lo hanno fissato, si presentano Demir, Yilmaz, le mogli e Behice. Purtroppo, trovare un punto d'incontro si rivela più complesso del previsto. Zuleyha, al limite della sopportazione, prende in mano la situazione e, prima di andarsene, dichiara che non le importa né di fuggire né di divorziare, poiché l'unica cosa che le sta davvero a cuore è la sicurezza dei bimbi. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1°agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 1° agosto 2023 - Jana scopre che il suo piano sta funzionando. La cameriera sarà molto contenta che la diminuzione della dose delle medicine di Eugenia, stia funzionando. La marchesa sta riprendendo coscienza di sé e presto sarà in grado di rispondere alle sue domande. Intanto Petra metterà Candela contro Simona e Lope, dicendole che i due suoi colleghi parlano male alle sue spalle. L’aiuto cuoca deciderà di vendicarsi e metterà della frutta secca nel cibo di Eugenia, per farla sentire male. Lope si accorgerà in tempo e impedirà che la donna abbia uno shock anafilattico. Padre Camillo invece cercherà di capire da Tadeo quali siano le condizioni economiche di Don Alonso mentre il Barone, dopo aver sgridato Cruz per il suo comportamento con Curro, chiederà alla figlia di assegnargli Teresa come cameriera personale. Pia osserverà tutto questo con grande preoccupazione mentre tra Maria e Salvador scatterà qualcosa. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1°agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 1°agosto 2023 - Benal decide di fare un test di gravidanza. La ragazza avrà conferma di essere incinta. Dopo aver a lungo riflettuto sul da farsi, si presenterà a casa di Mehdi per informarlo della notizia. Si troverà proprio in mezzo a un festeggiamento. Tutti saranno infatti contenti che Zeynep e Mehdi si siano riavvicinati e che abbiano deciso di procedere con l’adozione di Kibrit. Faruk intanto, desideroso di avere notizie su Zeynep, si avvicinerà a Emine, lasciando la ragazza piuttosto sospettosa. Mujgan continuerà a voler rovinare il matrimonio del fratello ma Zeliha la rimetterà in riga. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 1°agosto 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 1°agosto​ 2023 - Enoa, in dolce attesa, dopo una rovinosa caduta, vive un momento di grande ansia per la salute del suo bambino. Dolores confida a Carmen di essere molto delusa dalla fine del suo fidanzamento con Victor e dal fatto che ora siano solo amici. Patricia tenta di convincere Angel a riallacciare i rapporti con Ventura, ma il ragazzo si rifiuta categoricamente e afferma che non partirà per Roma. Dopo una notte d'amore, Kiros si reca a casa di Carmen temendo che lei abbia cambiato idea, ma mentre sono insieme, Dolores bussa alla porta. Cloe cerca di persuadere Ribero a prendersi cura insieme di un cane. Manu intanto dimostra scarso interesse per il lavoro e Julia la riprende, minacciando di licenziarla, ma Dani si offre di aiutarla: il ragazzo confessa a Tirso di essere innamorato della nipote di Mario. Julia invita Mario a cena per avere risposte alle sue domande riguardo alla storia di Carmen. L'uomo le confessa il drammatico motivo per cui la nonna scappò dalla Guinea - l'omicidio di Victor - spiegandole che fu Carmen stessa a chiedergli di scrivere un romanzo ispirato alla sua vita. Julia resta sconvolta dalla rivelazione...Qui la trama completa di Un Altro Domani.

