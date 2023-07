My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 1° agosto 2023: Mehdi sta per avere un figlio ma non da Zeynep!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 1° agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Benal ha la conferma di essere incinta ma Mehdi e Zeynep si sono riuniti e non potrà fare nulla.

Nella puntata di My Home My Destiny, in onda il 1° agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Benal decide di fare un test di gravidanza. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza avrà conferma di essere incinta. Dopo aver a lungo riflettuto sul da farsi, si presenterà a casa di Mehdi per informarlo della notizia. Si troverà proprio in mezzo a un festeggiamento. Tutti saranno infatti contenti che Zeynep e Mehdi si siano riavvicinati e che abbiano deciso di procedere con l’adozione di Kibrit. Faruk intanto, desideroso di avere notizie su Zeynep, si avvicinerà a Emine, lasciando la ragazza piuttosto sospettosa. Mujgan continuerà a voler rovinare il matrimonio del fratello ma Zeliha la rimetterà in riga.

Anticipazioni My Home My Destiny: Benal scopre di essere incinta

I sospetti di Benal si riveleranno fondati. La ragazza, sospettando di essere rimasta incinta, deciderà di avere la certezza di quello che, ormai da qualche giorno, pensa. Il test di gravidanza risulterà positivo e Benal, dopo averci pensato su per diverse ore, si presenterà a casa di Mehdi per dirglielo. Si troverà però davanti a una famiglia festante e a una notizia piuttosto sconvolgente: il suo amato e Zeynep hanno fatto pace e intendono far funzionare il loro matrimonio.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep e Mehdi pronti ad adottare Kibirt

Zeynep vuole adottare Kibrit ma Mehdi l’ha fatta ragionare sul fatto che con la sua partenza per Londra, nessun assistente sociale permetterà che la ragazza si trasferisca a casa loro. La Goksu ragionerà a fondo su quando detto dal marito e deciderà di rinunciare, almeno per il momento, al viaggio. Tornerà quindi sui suoi passi, facendo capire di voler far funzionare il matrimonio, almeno per aiutare Kibrit. Benal arriverà a casa di Mehdi proprio quando i due ragazzi e la famiglia staranno festeggiando sia la loro riunione che l’adozione.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Zeliha stronca le cattive intenzioni di Mujgan

Benal non riuscirà quindi a parlare apertamente con Mehdi ma soprattutto dovrà sopportare il fatto che il suo amato stia facendo sul serio con Zeynep e stia persino per adottare Kibrit con lei. Intanto Faruk si avvicinerà a Emine, con la chiara intenzione di avere informazioni sulla Goksu. Mujgan intanto continuerà a voler distruggere il matrimonio tra suo fratello e la sua odiata cognata ma Zeliha stroncherà le cattive intenzioni della figlia.

