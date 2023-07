Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1°agosto 2023: Addio Steffy. Liam è sconvolto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy accetterà il consiglio di sua madre e deciderà di lasciare Los Angeles. Prima però dovrà informare Liam e non sarà facile.

Anticipazioni Beautiful: Steffy dice addio alla sua vecchia vita

Taylor ha spinto Steffy ad andarsene e dopo averci pensato su, la ragazza ha deciso di dare retta alla madre e di accogliere questa proposta. La Forrester si convincerà che l’idea della sua mamma non sia per nulla sbagliata e che respirare un’aria diversa e allontanarsi dai posti con cui ha vissuto il suo intenso amore per Finn, sia la giusta via per rimettersi in piede il più in fretta possibile. Con lei porterà i suoi bambini, che avranno modo di stare con la loro mamma, forse più serena. Steffy non potrà però partire senza avvertire Liam e lo chiamerà a casa sua per informarlo di questa novità.

Beautiful Anticipazioni: Liam sconvolto dalla partenza di Steffy

Liam riceverà il messaggio di Steffy e correrà da lei, dopo aver informato Hope di questo stranissimo sms. Il ragazzo arriverà a Malibù, convinto che sia successo qualcosa di grave. Lo Spencer rimarrà di sasso quando vedrà le valigie della sua ex moglie, pronte sull’uscio di casa e apprenderà, con un certo sgomento, che la ragazza vuole partire immediatamente e lasciare la città. Liam rimarrà sotto shock ma dovrà ammettere che la decisione della sua ex non sia poi così sbagliata. Capendo i suoi motivi, le dirà di essere pronto a sostenerla anche in questo e sarà contento che Kelly possa rivedere la sua mamma più serena e chissà magari anche finalmente di nuovo felice.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric e Quinn vicini alla fine della loro relazione?

Eric ha rincuorato Donna di non voler chiudere la loro relazione clandestina e continuerà a volerla vivere di nascosto da Quinn. Sarà però chiaro che questa situazione non potrà continuare a lungo, non se dall’altra parte, la Fuller ha invece deciso di dire addio a Carter per sempre, tanto da spingerlo a pensare di rifarsi una vita con Paris. Tutti i nodi verranno al pettine e purtroppo nel modo peggiore.

