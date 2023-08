Terra Amara Anticipazioni 1° agosto 2023: Zuleyha va su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 1° agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha perde le staffe durante l'incontro organizzato da Hunkar e Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° agosto, alle 14.10, Hunkar e Fekeli organizzano un incontro, sperando che i loro figli possano finalmente accordarsi e riappacificarsi. Oltre ai due amanti, a Demir e Yilmaz, sono presenti anche Behice, Mujgan e Zuleyha; quest'ultima, stanca della rivalità tra il marito e l'amato, fa una sfuriata davanti a tutti. Hunkar e Fekeli capiscono che trovare un punto d'incontro è un'impresa più ardua del previsto...

Terra Amara Anticipazioni: Adnan ha rischiato di morire!

Quando Demir ha scoperto che Yilmaz era entrato a conoscenza della verità circa la paternità del piccolo Adnan, tra i due è cominciata la guerra per far valere i loro diritti genitoriali sul bambino. Nel momento in cui è venuto a sapere che il rivale stava organizzando la festa per la circoncisione di Adnan, l'ex meccanico è corso alla tenuta per impedirglielo. Tra i nemici è esploso un violento litigio, che neanche Zuleyha riusciva a spegnere. Intanto, il piccolo era rimasto solo e stava giocando con la pistola lasciata incustodita dello Yaman; alla fine, si è accidentalmente sparato.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha arrabbiata con Demir e Yilmaz...

Per fortuna, i medici che lo hanno operato sono riusciti a salvargli la vita: Adnan sta bene, anche se ha rischiato di morire. L'ex sarta tira un sospiro di sollievo, ma non può fare a meno di sentirsi in colpa per quanto è accaduto. Se non si fosse distratta, il figlioletto non si sarebbe mai ritrovato con un'arma in mano. D'altra parte, per l'Altun i veri colpevoli sono però il marito e l'Akkaya, che, al solito, hanno anteposto la loro rivalità a qualsiasi cosa, persino al bene di Adnan.

Zuleyha perde le staffe, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 1° agosto 2023

Hunkar e Fekeli, come chiunque altro, ringraziano il cielo che il loro nipotino sia vivo. I due amanti, tuttavia, sono ben consapevoli che Adnan se la sia scampata per miracolo. Pertanto, Hunkar e Fekeli decidono di organizzare un incontro per mettere la parola fine alle ostilità tra i loro figli, a causa delle quali, prima o poi, qualcuno morirà per davvero. All'appuntamento, oltre a coloro che lo hanno fissato, si presentano Demir, Yilmaz, le mogli e Behice. Purtroppo, trovare un punto d'incontro si rivela più complesso del previsto. Zuleyha, al limite della sopportazione, prende in mano la situazione e, prima di andarsene, dichiara che non le importa né di fuggire né di divorziare, poiché l'unica cosa che le sta davvero a cuore è la sicurezza dei bimbi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 31 luglio al 6 agosto 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.