Un Altro Domani Anticipazioni 1 agosto 2023: Julia sotto Shock!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda l'1 agosto Canale 5. Le trame dell'episodio rivelano che Julia resterà davvero sconvolta delle rivelazioni di Mario su sua nonna Carmen.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata dell'1 agosto 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Mario rivela a Julia qualcosa di sconvolgente: Carmen commise un omicidio, uccidendo Victor. L'imprenditrice, incredula, intende cercare delle prove a testimonianza di quello che le ha raccontato l'uomo. L’Infante si sente stupida ad aver scelto di seguire l’esempio della nonna, un'assassina.

Un Altro Domani: Carmen riceve l'inaspettata visita della madre

Carmen riceve l'improvvisa, ma molto gradita, visita di Dolores, sua madre. Purtroppo la ragazza capisce ben presto che Francisco l'ha illusa per tutti questi anni in cui le ha nascosto la relazione con Patricia e ora, Carmen, pretende che lo faccia! Patricia intanto è convinta che Carmen nasconda qualcosa perché ha passato la notte fuori casa. La verità è che la ragazza è stata in capanna con Kiros. Linda è in pena per Faustino e chiede a Victor di aiutarla a cercarlo. Mario intanto accetta di raccontare a Julia tutta la storia di Carmen, ma vengono interrotti da Ribero, così rimandano la conversazione a più tardi. Elena è in pensiero per Dani, ma lui si sente soffocare e vorrebbe vivere la relazione con Manu serenamente. Cloe sorprende Manu e Dani mentre si baciano e poco dopo chiede a Ribero di impegnarsi nella loro relazione adottando un cane.

Un Altro Domani: Carmen lancia un ultimatum a Francisco

Mario racconta a Julia della storia di Carmen e del momento in cui ha deciso di trasformarla in romanzi, poi le svela anche qualcosa di antecedente al primo libro: improvvisamente un uomo misterioso arrivò in città alla ricerca di Carmen. Nel frattempo Elena è preoccupata: Dani è troppo coinvolto da Manu. Effettivamente il ragazzo si aprirà con Tirso ammettendo di provare dei sentimenti forti per la nipote di Mario. In Africa, l'arrivo di Dolores ha sconvolto la vita della famiglia Villanueva. Carmen si trova tra l'incudine e il martello quando sua madre le chiede di Patricia. Così da un ultimatum a suo padre Francisco: o dice a Dolores la verità sulla sua relazione con Patricia o chiede alla sua amante di lasciare la casa di famiglia. Ma lui non sembra intenzionato, anzi, chiede a Patricia di tenere la bocca chiusa. Anche Linda deve affrontare un momento difficile, Faustino non si è presentato al locale e Victor ha finito per rivelarle che è stato arrestato dalla Guardia Coloniale. Ma ben presto la donna scopre che in realtà Faustino vuole partire per la metropoli, stufo che nessuno gli dia una possibilità.

La rivelazione di Mario e sconvolgente, nella puntata di Un Altro Domani dell'1 agosto 2023

Enoa, in dolce attesa, dopo una rovinosa caduta, vive un momento di grande ansia per la salute del suo bambino. Dolores confida a Carmen di essere molto delusa dalla fine del suo fidanzamento con Victor e dal fatto che ora siano solo amici. Patricia tenta di convincere Angel a riallacciare i rapporti con Ventura, ma il ragazzo si rifiuta categoricamente e afferma che non partirà per Roma. Dopo una notte d'amore, Kiros si reca a casa di Carmen temendo che lei abbia cambiato idea, ma mentre sono insieme, Dolores bussa alla porta. Cloe cerca di persuadere Ribero a prendersi cura insieme di un cane. Manu intanto dimostra scarso interesse per il lavoro e Julia la riprende, minacciando di licenziarla, ma Dani si offre di aiutarla: il ragazzo confessa a Tirso di essere innamorato della nipote di Mario. Julia invita Mario a cena per avere risposte alle sue domande riguardo alla storia di Carmen. L'uomo le confessa il drammatico motivo per cui la nonna scappò dalla Guinea - l'omicidio di Victor - spiegandole che fu Carmen stessa a chiedergli di scrivere un romanzo ispirato alla sua vita. Julia resta sconvolta dalla rivelazione...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45