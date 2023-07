La Promessa Anticipazioni 1° agosto 2023: Jana vicina alla vittoria. Eugenia si sta riprendendo

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 1° agosto 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Jana scopre che il suo piano sta funzionando. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera sarà molto contenta che la diminuzione della dose delle medicine di Eugenia, stia funzionando. La marchesa sta riprendendo coscienza di sé e presto sarà in grado di rispondere alle sue domande. Intanto Petra metterà Candela contro Simona e Lope, dicendole che i due suoi colleghi parlano male alle sue spalle. L’aiuto cuoca deciderà di vendicarsi e metterà della frutta secca nel cibo di Eugenia, per farla sentire male. Lope si accorgerà in tempo e impedirà che la donna abbia uno shock anafilattico. Padre Camillo invece cercherà di capire da Tadeo quali siano le condizioni economiche di Don Alonso mentre il Barone, dopo aver sgridato Cruz per il suo comportamento con Curro, chiederà alla figlia di assegnargli Teresa come cameriera personale. Pia osserverà tutto questo con grande preoccupazione mentre tra Maria e Salvador scatterà qualcosa.

Anticipazioni La Promessa: Il piano di Jana sta funzionando

Jana vuole interrogare Eugenia ma Cruz la tiene lontana da lei. Per fortuna della marchesa si sta occupando Maria Fernandez, che ha promesso alla sua amica di aiutarla. La ragazza sta diminuendo, giorno dopo giorno, la dose di medicine che la marchesa sta assumendo e il piano sta funzionando. La madre di Curro sta riprendendo coscienza di sé e presto Jana potrà parlarle, per avere qualche informazione in più su sua madre Dolores e sulla sua morte.

La Promessa Anticipazioni: Petra mette Candela contro Simona e Lope

Candela è molto preoccupata che con Lope in cucina, per lei non ci sia più posto. Per liberarsi del ragazzo e per ottenere quello che vuole da tempo, Petra ordirà un piano diabolico. La cameriera dirà a Candela che Lope e Simona stanno parlando male alle sue spalle e la spingerà a vendicarsi. La donna deciderà di mettere della frutta secca nel cibo di Eugenia, affinché abbia uno shock anafilattico e metta nei guai i cuochi della tenuta. Questo progetto non andrà in porto e Simona furiosa, dovrà purtroppo raccontare a Pia cosa è davvero successo. Intanto Padre Camillo continuerà a indagare sulle condizioni economiche della tenuta e chiederà informazioni a Tadeo, che gli fornirà delle informazioni molto utili.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Il Barone vuole Teresa al suo servizio

Catalina, Simona e Lope hanno preso sul serio la commercializzazione della confettura salata e Tadeo deciderà di dar loro una mano mentre il Barone sgriderà Cruz per aver di nuovo trattato male Curro. Il nobile imporrà alla figlia di cambiare immediatamente atteggiamento e le chiederà pure di assegnargli Teresa come sua cameriera personale. Pia osserverà tutto questo con grande preoccupazione. Tra Maria Fernandez e Salvador scatterà la passione. I due si saranno davvero innamorati?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.