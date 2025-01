Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 gennaio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 gennaio 2025 - Liam ammetterà a Ridge di amare ancora Steffy ma aggiungerà delle altre preziose verità alla sua confessione. Lo Spencer confesserà all’ex suocero di non aver voluto sabotare il matrimonio tra la Forrester e Finn ma di non potersi esimere dal pensare che il dottore sia un uomo pericoloso e che possa davvero mettere nei guai la sua famiglia, per via della sua parentela con Sheila. Per questo motivo ha deciso di tornare alla carica e di tentare di tutto per tenere al sicuro Kelly e sua madre. Intanto Finn cercherà di avere il perdono di Steffy ma non riuscirà a convincere la sua amata a fidarsi di nuovo di lui. Nel mentre RJ tornerà alla carica con Hope e la spingerà a ricucire il suo rapporto con Liam ma la Logan non lo starà nemmeno a sentire... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 31 gennaio 2025 - Kemal, con una contromossa inaspettata che gli è stata suggerita da Hakan, riesce a sopravvivere al colpo di pistola che gli ha sparato Nihan. L'edificio abbandonato in cui è avvenuto ciò continua ad essere circondato dalla polizia; così, Emir viene ferito ad una spalla dai poliziotti, poi però riesce comunque a scappare. L'ingegnere e la pittrice continuano ad essere disperati, perché sanno che finché l'imprenditore sarà a piede libero, loro rischieranno la vita. Il commissario suggerisce una via di salvezza: la cosa migliore è che il Soydere e la Sezin lascino quanto prima il Paese insieme alla piccola Deniz, mentre tutti i loro cari verranno trasferiti in una residenza protetta fino alla cattura di Emir... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 31 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 31 gennaio 2025 - Ali Riza insiste: Baris dovrebbe sposarsi quanto prima con Zeynep. Savas è d'accordo; poi nomina Nesrin, che sia lui che il fratello definiscono "ambigua". Lo zio, d'altro canto, pensa che Tarik sia un "manipolatore" ed un "donnaiolo". Sultan, invece, dice a Nermin che lei e Tarik potrebbero essere una bella coppia. La prima si lascia anche sfuggire che Ali Riza le ha chiesto di sposarlo. Dopodiché, Nermin fa le congratulazioni alla figlia, ed in seguito Zeynep invita Sakine alla Lotus Group... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 31 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 gennaio 2025 - Cruz sarà ancora più cattiva ma soprattutto una furia contro suo figlio e non riuscirà a perdonarlo per aver preso questa decisione senza nemmeno consultare lei e Don Alonso. Visto che le cose le sono sfuggite di mano nell’ultimo periodo, la nobile vorrà tenere in pugno ogni situazione. Cruz non accetterà più che qualcuno le metta i bastoni tra le ruote e imporrà a Catalina di essere presente alla festa per il suo compleanno, nonostante la ragazza abbia lasciato la tenuta e sia andata ad abitare nell’hangar. Tra gli invitati ci sarà anche Maria Antonia, grande amica di Cruz, ospite da lei da qualche tempo e decisa ad aiutarla a recuperare il rapporto con Don Alonso, che in questi mesi si è deteriorato. Tra le novità c’è anche il nuovo ruolo di Petra, diventata la governante, e quello di Pia, ormai solo una cameriera. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

